O Conselho de Lula para Alexandre de Moraes

Há pouco mais de seis meses das eleições gerais, o Brasil ainda assiste ao desdobramento do maior escândalo de corrupção do sistema financeiro nacional: o Caso Banco Master.

O que começou como uma liquidação extrajudicial, decretada pelo Banco Central em novembro de 2025, devido a fraudes bilionárias e emissão de títulos sem lastro, transbordou as fronteiras do mercado de capitais, para atingir o coração do Poder Judiciário e colocar o governo Lula em uma defensiva estratégica perigosa.

O envolvimento de ministros do Supremo Tribunal Federal, elevou a temperatura política a níveis sem precedentes. A revelação de contratos de honorários de R$ 129 milhões entre o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, bem como ligações com o resort do ministro Dias Toffoli, criou uma crise de credibilidade institucional.

Embora não haja, até o momento, condenação jurídica sobre a legalidade dos contratos. O "tribunal do povo", como pontuou Lula, não perdoa a proximidade íntima entre magistrados e figuras centrais do esquema, como o empresário Daniel Vorcaro. A imagem de ministros utilizando jatinhos ligados a investigados e a demora na declaração de impedimentos em processos sensíveis, geraram um vácuo ético que a opinião pública vem questionando com precisão cirúrgica.

Em um movimento estratégico de exposição pública de bastidores, Lula revelou ter aconselhado Alexandre de Moraes a "não jogar sua biografia fora". Lula, ciente de que Moraes foi o baluarte contra supostas investidas antidemocráticas de 2023, não consegue blindar o aliado. Moraes não está disposto a demonstrar transparência absoluta e afastamento formal do caso.

Segundo Lula, o cargo no STF exige um "compromisso quase religioso", e o acúmulo de riqueza ou a ostentação de parcerias privadas, colidem frontalmente com a imagem de guardião da Constituição. Entretanto, o conselho de Lula também carrega um componente de autoproteção.

O governo sabe que o "carimbo" da corrupção é o maior drama do PT para 2026. Ao pedir que Moraes se explique, Lula tenta desvincular o Executivo de um escândalo que, embora nascido no setor privado e no Judiciário, já atinge a sua aprovação popular.

O caso Banco Master alterou o eixo da campanha. Pesquisas de opinião já indicam que a corrupção voltou ao topo das preocupações dos eleitores, superando momentaneamente temas como economia que também não vai bem e segurança pública, que só piora com o avanço do crime organizado.

O caso reabilita narrativas de que as instituições estão contaminadas, e o Banco Master é uma prova de que a proximidade entre o poder público e o financeiro continua gerando privilégios. Não se trata apenas de falha bancária é um teste de estresse para a democracia brasileira. Se o STF não conseguir oferecer respostas rápidas e punições exemplares, o custo dessa omissão será cobrado nas urnas.

Denis Farias é advogado especialista em Direito Eleitoral