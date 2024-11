Hospital Beneficente Portuguesa promove BPTech; trio Bendito Encontro lança EP com 3 canções

• 1º edição do BP Tech

O Hospital Beneficente Portuguesa promoveu a primeira edição do BPTech, evento focado em inovação tecnológica no setor de saúde que reuniu especialistas, empresas de tecnologia e profissionais da saúde para debater as tendências do setor e fortalecer o intercâmbio de conhecimento entre esses segmentos. O evento destacou a importância de incorporar avanços tecnológicos à rotina hospitalar e reafirmou o compromisso da instituição com a inovação. Na ocasião, houve o lançamento de três novos equipamentos médicos que prometem revolucionar o setor de saúde na cidade: o Robô Da Vinci, o Dornier Thulio e o Pentero 800S da ZEISS. Os aparelhos, desenvolvidos com tecnologias de última geração, chegam com a promessa de melhorar o diagnóstico, tratamento e a experiência dos pacientes na instituição. Na foto Dr Vitor Mateus (diretor assistencial) Dr Raimundo Heder (diretor técnico) Regina Oliveira (vice presidente) Alírio Gonçalves (presidente), Fabrício Lopes (diretor administrativo) e Dr. Rômulo Nina (diretor de qualidade e planejamento)

• Bendito Encontro

O trio Bendito Encontro, formado pelos jovens Felipe Alcântara, Jamily Tavares e Rhenan Sanches lançou no dia 08 de novembro nas principais plataformas o EP oficial com 6 canções, sendo 3 autorais e 3 releituras, produzido pela LEP Music Brasil. No álbum estão as faixas “Bendito Encontro (É Círio)” - tema oficial do show de abertura e primeiro single do projeto; “Me Levanta e Me Faz Caminhar”; “Mãe Menina de Nazaré” e as releituras de “É Círio Outra Vez”, do Padre Fábio de Melo; “Templo Vivo” de Diego Fernandes e “Maria de Deus, Senhora Da Paz”, de Ricardo Sá, regravada com a participação do Padre Cavalcante.

• Palestra

O Centro Universitário Fibra vai receber o Professor Fabiano Jantalia, especialista em Direito Econômico, Empresarial, Bancário e de Jogos, para realizar palestras exclusivas com o tema "Direito de Jogos e Apostas: Um Oceano de Oportunidades Profissionais" O evento reforça o compromisso da Fibra em conectar os alunos às demandas atuais do mercado, oferecendo conteúdos que ampliam sua formação acadêmica e visão profissional. As palestras ocorrerão nos dias 13 e 14 de novembro, respectivamente às 18h30 e às 11h, no Auditório do Centro Universitário Fibra, com carga horária de 3 horas. As inscrições podem ser feitas por meio do site da instituição.

• Amazônia Fashion Week

(Divulgação)

A abertura do Amazônia Fashion Week (AFW) ocorreu na última quinta-feira no Palacete Pinho. A programação teve uma agenda repleta de atividades ligadas ao tema "Moda, Cultura e Conexão". O evento, que está em sua 19ª edição, é co-realizado pela Universidade da Amazônia (Unama), com o curso de Moda, e recebe apoio do Parque Shopping Belém. Esta foi a primeira participação do coletivo Mulheres Artistas da Amazônia no AFW, e a coleção contou com a colaboração de diversas artistas, incluindo Andréa Noronha, Camila Lima, Celeste Heittmann, Daniela Guerra, Dannoely Cardoso, Fabiola Tuma, Mama Quilla, Maria Libonati, Nathalia Gabay, Renata Costa, Renata Segtowick, Rose Maiorana e Thais Terumi. Na foto, Rose Maiorana e Paula GT com a modelo vestindo o look assinado com a arte de Rose Maiorana.

• Lançamento

A Eldorado Veículos promoveu, no último dia 06 de novembro, para convidados, um coquetel onde apresentou os lançamentos elétricos Equinox EV e Blazer EV, com tecnologia avançada e design inovador.

• Expansão

A Business Eventos, que atua no Pará e Amapá, está em expansão para o Maranhão. Com mais de 10 anos de atuação no mercado de eventos, e sempre investindo na qualificação de seus profissionais, a empresa tem se destacado em seu segmento. Realizou, no último dia 4 de novembro, um evento com autoridades do governo chinês, na capital amapaense. Na ocasião, participaram da reunião o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, representantes da Companhia Docas de Santana (AP) e da Comissão Administrativa da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Zhuhai, na China. A organização e a decoração foram elogiadas pelos representantes do governo chinês.