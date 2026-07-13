Concurso Seduc PA: banca definida acelera preparação para 2 mil vagas

O concurso da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) voltou ao centro das atenções dos concurseiros paraenses — e com razão. Após anos de expectativa, o certame finalmente avançou com a definição da banca organizadora: a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Segundo o Governo do Estado, o edital está previsto para agosto e ofertará 2 mil vagas.

As oportunidades serão distribuídas entre cargos da área-fim e da área administrativa da Seduc, com destaque para 1.785 vagas para professores, 21 para especialistas em educação e outras vagas destinadas ao setor administrativo, em cargos de níveis médio e superior.

A realização desse concurso não representa apenas uma boa oportunidade profissional. Ela atende também a uma necessidade concreta da educação pública paraense. Há anos, o Tribunal de Contas do Estado vem apontando a necessidade de recomposição do quadro efetivo da Seduc, reforçando que funções permanentes do serviço público devem, prioritariamente, ser ocupadas por servidores concursados.

E quando falamos em educação, falamos de um dos serviços públicos mais estratégicos para qualquer sociedade. Valorizar a escola pública passa, necessariamente, pela valorização de seus profissionais. Reforçar o quadro da Seduc significa investir em estrutura, continuidade pedagógica e melhoria da qualidade do ensino ofertado aos estudantes paraenses.

Para o candidato, a mensagem é clara: esperar o edital para começar a estudar pode custar caro. Com banca definida, já é possível direcionar a preparação. Para a área pedagógica, conteúdos como LDB, didática, avaliação da aprendizagem, planejamento educacional e políticas públicas de educação tendem a ser indispensáveis. Para todos os cargos, é fundamental criar rotina de estudos, revisar conteúdos e resolver questões.

O edital ainda não saiu, mas o relógio já começou a correr. Em concursos concorridos, a aprovação raramente começa no pós-edital. Ela começa agora.

Thiago Cruz, Professor de Conhecimentos Pedagógico orienta quem deseja conquistar uma das vagas na SEDUC.

Para auxiliar quem está se preparando para o concurso da SEDUC, a coluna entrevistou o professor Thiago Cruz que está com a rotina intensa com turmas preparatórias para a prova.

Thiago deu as seguintes orientações:

Se você deseja passar em um concurso público deve ter planejamento e persistência; É preciso equilibrar entre estudo teórico, revisão com resumos e resolução de questões, sempre atentando para os erros.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.