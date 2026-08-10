Remo: 'Política de economia' pode custar permanência na Série A; Papão é vencer ou vencer na Série C

SOFRIMENTO PREVISTO

Quem olha a forma que o Remo desperdiça jogando dentro de casa sabe que tudo era previsível diante da política de economia barata praticada dentro do clube. Enquanto os adversários estão investindo alto no mercado da bola, o torcedor remista tem que assistir a lances bizarros, como o de Alef Manga, que, numa mistura de cansaço e falta de qualidade técnica, desperdiçou o gol da vitória azulina no último lance do jogo contra o Atlético/MG. A parada é bem simples, como diz o ditado: quem planta vento colhe tempestade.

LUGAR DE TORCEDOR BICOLOR É NA CURUZU

O Paysandu enfrenta hoje o time do Confiança-SE pelo Brasileiro da Série C. Esta partida ganha contornos de decisão, pois uma vitória pode aproximar o Paysandu da liderança da competição. Já em caso de derrota, a situação da equipe paraense pode se complicar muito em termos de classificação para a fase final do torneio. Acorda, Paysandu.

É HORA DE AGREGAR

O Remo, neste momento, precisa de todos os remistas unidos em redor do clube. O Leão Azul paraense precisa vencer oito jogos dos 16 que ainda tem a disputar no Brasileiro da Primeira Divisão. O momento é agora, o Leão precisa do apoio e da ajuda de todos para tentar chegar em dezembro vivo nas paradas. Remistas, é o momento.

O VAR DE NOVO

No jogo contra o Atlético/MG, em plena capital paraense, novamente o famigerado VAR da madrasta CBF entrou em ação para tentar induzir o árbitro em um erro contra o clube do Pará. Irmãos, tudo tem limite. Até quando vamos ter que ficar assistindo aos mandos e desmandos desses crápulas que se escondem atrás de um computador para ficar mandando e desmandando em partidas de futebol? O VAR foi criado para esclarecer lances duvidosos, e não para beneficiar A ou B. Alô, dirigentes do Pará, de olho nos meninos eletrônicos.