Lançamentos, festas e registros de comemorações são destaques na coluna de Christian Emanoel Christian Emanoel 17.08.26 8h00 Restaurant Week A partir desta quarta-feira (20) a capital paraense entra no clima da boa mesa com a nova temporada da Restaurant Week. Sob a saborosa temática “Uma Volta pela Itália”, a edição atual aposta na fusão criativa entre a culinária italiana clássica e os insumos amazônicos, resultando em menus exclusivos e inéditos. Festa No próximo dia 29 de março vai acontecer a festa "De Volta Ao Convés" - O Revival da Boate do Iate Clube do Pará. O DJ Alfredo Abitbol promete tocar tudo que agitou a pista entre os anos de 1987 a 1993 às margens do Rio Guamá. Será no Capital da Brás, com início às 22h.Vendas no sympla.com.br. Prevenção Uma estrutura inflável que reproduz o estômago humano será montada no Parque Belém Shopping, nesta quarta-feira, dia 19. A atração faz parte do projeto “Por Dentro da Gastro – Pocket”, promovido pela Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG), das 10h às 22h, com entrada gratuita. Espetáculo Referência na dança negra contemporânea brasileira, a Cia Treme Terra, apresenta nesta terça-feira (18), às 20h, no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém , o espetáculo “Florestas de Odé”. Será a estreia na região Norte e a primeira circulação do espetáculo fora do estado de São Paulo. Livro O escritor e cineasta Christian Araújo lança no dia 29 de agosto, na Livraria Travessia, em Belém, o livro Não Sou um Diário: poemas & outras mentiras — uma obra que desafia classificações ao misturar poesia, prosa ficcional e design narrativo em um volume de capa dura que simula um diário antigo. O lançamento acontece das 18h às 20h. Beleza (Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação) A influenciadora Camila Coelho visitou Belém pela primeira vez e saiu daqui encantada com tudo que viu. Ela veio a convite de Eduarda Santana. Aniversário (Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação) O médico paraense Fabio Jennings festejou aniversário em São Paulo com a presença de amigos e familiares. Na foto, ele com a atriz Alane Dias. Casamento (Foto: Naviar Fotografia) (Foto: Naviar Fotografia) Pierre Jorge Castro e Carla Mayara Bentes se casaram em uma linda cerimônia no Residencial Arbre, em Ananindeua. Aniversário (Foto: Ubirajara Bacelar) (Foto: Ubirajara Bacelar) Ana Targino comemorou 60 anos cercada pelo carinho de amigos e familiares na capital paraense. Prêmio (Foto : Divulgação) (Foto : Divulgação) O Grupo Quadra foi eleito Destaque Norte no Real Estate Awards 2026, a principal premiação do mercado imobiliário. Na foto, Felipe Couceiro, Diretor de Estratégia. Congresso (Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação) O médico Thiago Brandão, do Grupo Neurovita, esteve no Rio de Janeiro, onde participou do 36° Congresso Brasileiro de Neurocirurgia. Moda (Foto: Hick Duarte) Legenda (Foto: Hick Duarte) A top model paraense Carol Ribeiro brilha ao lado das amigas Carol Trentini, Isabeli Fontana e Anabela Santos em campanha de Verão de famosa rede de lojas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave coluna CHRISTIAN EMANOEL Christian Emanoel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Christian Emanoel . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CHRISTIAN EMANOEL Christian Emanoel Lançamentos, festas e registros de comemorações são destaques na coluna de Christian Emanoel 17.08.26 8h00 Christian Emanoel Casamentos, shows, homenagens e muito mais: veja o que é destaque na coluna de Christian Emanoel 13.08.26 13h44 Christian Emanoel Gaby Amarantos festejou aniversário ao lado da família, artistas e influenciadores em Belém Veja estes e outros destaques da coluna de Christian Emanoel 10.08.26 13h41 Christian Emanoel 'Brega Story' tem Marcos Palmeira e atores paraenses no elenco; veja tudo 05.08.26 16h28