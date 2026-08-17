Lançamentos, festas e registros de comemorações são destaques na coluna de Christian Emanoel

Restaurant Week

A partir desta quarta-feira (20) a capital paraense entra no clima da boa mesa com a nova temporada da Restaurant Week. Sob a saborosa temática “Uma Volta pela Itália”, a edição atual aposta na fusão criativa entre a culinária italiana clássica e os insumos amazônicos, resultando em menus exclusivos e inéditos.

Festa

No próximo dia 29 de março vai acontecer a festa "De Volta Ao Convés" - O Revival da Boate do Iate Clube do Pará. O DJ Alfredo Abitbol promete tocar tudo que agitou a pista entre os anos de 1987 a 1993 às margens do Rio Guamá. Será no Capital da Brás, com início às 22h.Vendas no sympla.com.br.

Prevenção

Uma estrutura inflável que reproduz o estômago humano será montada no Parque Belém Shopping, nesta quarta-feira, dia 19.

A atração faz parte do projeto “Por Dentro da Gastro – Pocket”, promovido pela Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG), das 10h às 22h, com entrada gratuita.

Espetáculo

Referência na dança negra contemporânea brasileira, a Cia Treme Terra, apresenta nesta terça-feira (18), às 20h, no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém , o espetáculo “Florestas de Odé”. Será a estreia na região Norte e a primeira circulação do espetáculo fora do estado de São Paulo.

Livro

O escritor e cineasta Christian Araújo lança no dia 29 de agosto, na Livraria Travessia, em Belém, o livro Não Sou um Diário: poemas & outras mentiras — uma obra que desafia classificações ao misturar poesia, prosa ficcional e design narrativo em um volume de capa dura que simula um diário antigo. O lançamento acontece das 18h às 20h.

Beleza (Foto: Divulgação)

(Foto: Divulgação)

A influenciadora Camila Coelho visitou Belém pela primeira vez e saiu daqui encantada com tudo que viu. Ela veio a convite de Eduarda Santana.

Aniversário (Foto: Divulgação)

(Foto: Divulgação)

O médico paraense Fabio Jennings festejou aniversário em São Paulo com a presença de amigos e familiares. Na foto, ele com a atriz Alane Dias.

Casamento (Foto: Naviar Fotografia)

(Foto: Naviar Fotografia)

Pierre Jorge Castro e Carla Mayara Bentes se casaram em uma linda cerimônia no Residencial Arbre, em Ananindeua.

Aniversário (Foto: Ubirajara Bacelar)

(Foto: Ubirajara Bacelar)

Ana Targino comemorou 60 anos cercada pelo carinho de amigos e familiares na capital paraense.

Prêmio (Foto : Divulgação)

(Foto : Divulgação)

O Grupo Quadra foi eleito Destaque Norte no Real Estate Awards 2026, a principal premiação do mercado imobiliário. Na foto, Felipe Couceiro, Diretor de Estratégia.

Congresso (Foto: Divulgação)

(Foto: Divulgação)

O médico Thiago Brandão, do Grupo Neurovita, esteve no Rio de Janeiro, onde participou do 36° Congresso Brasileiro de Neurocirurgia.

Moda (Foto: Hick Duarte)

Legenda (Foto: Hick Duarte)

A top model paraense Carol Ribeiro brilha ao lado das amigas Carol Trentini, Isabeli Fontana e Anabela Santos em campanha de Verão de famosa rede de lojas.