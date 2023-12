Parazão, campeonato de forasteiros

Este ano o Campeonato Paraense teve recorde de jogadores importados. Foram 123, distribuídos assim nos 12 clubes: Castanhal 25, Paysandu 15, Tapajós 14, Bragantino 14, Remo 13, Itupiranga 11, Cametá 09, Águia 09, Caeté 08, Independente 07, São Francisco 05, Tuna 03.

Em 2024, novamente, o Parazão será um campeonato de forasteiros (sem qualquer tom pejorativo). A Tuna já deu um salto no ranking das importações, com um time inteiro. Pela movimentação de mercado, mais uma vez, todos os clubes terão atletas importados. E os clubes justificam essa busca por atletas de fora alegando altas pedidas salariais dos atletas locais, que estão a cada ano mais presentes em competições de pelada.

Quatro semanas para o alicerce

Entre exames clínicos/laboratoriais, testes físicos e treinamentos, serão quatro semanas de pré-temporada para Remo, Paysandu e quase todos os outros times. A exceção é o Águia, que vai estrear com duas semanas a mais de preparação e mantendo uma base do time vitorioso de 2023.

As primeiras rodadas vão impor sérias dificuldades para os times mais amplamente reformados, como Remo e Paysandu, os mais pressionados. De início, as individualidades deverão ser decisivas, até que os times engrenem e definam claramente a hierarquia de forças.

BAIXINHAS

* Mudam os hábitos no Baenão. Por ordem do presidente Antônio Carlos Teixeira, ninguém que não seja funcionário, do elenco, comissão técnica ou gestão do futebol terá acesso ao Baenão (para visitas) sem autorização prévia.

* A medida vale para todos, sem exceção. O comando é de Sérgio Papelim, com a autoridade de CEO do futebol, em consonância com Catalá e Agnaldo. O trio será cobrado na proporção do poder a eles atribuído. Tudo pelo funcionamento profissional do futebol.

* Na Curuzu já havia regras bem claras e não há manifestação de mudança nas normas. Espaço de trabalho bem reservado e clareza na relação de direitos e deveres, desde a chegada de Hélio dos Anjos, em julho.

* Ao perceber a importância dada por Nícolas pela volta para o Paysandu, o Ceará resolveu tirar proveito na negociação com o atleta, que tem mais um ano de contrato. Uma questão entre eles, que não vai impedir o atleta de vestir alviceleste em 2024.

* Zagueiro Jonilson, volante Henrique, meias Solano e Elielson, atacantes Felipinho e Kanu. Os seis frutos da base no elenco do Remo. Apresentação será hoje. Camilo rescindiu com o Mirassol quando faltavam duas rodadas na Série B para cumprir toda a pré-temporada do Leão Azul, a partir de hoje.

* Paysandu x Santa Rosa, dia 20 de janeiro, sábado, 19 horas, no Mangueirão. Remo x Canaã, dia 21, domingo, 16 horas, no Mangueirão. Quem levará mais público? A abertura do Parazão será com Águia x Tuna, às 16:30 do sábado (20), em Marabá.

* Júlio César Uri Geller, 67 anos, ídolo do Flamengo e do Remo, não virá a Belém com o Flamaster, que joga dia 13 de janeiro no Mangueirão, contra uma seleção paraense master. Lamentando muito, ele disse ontem ao colunista que passou por uma cirurgia recentemente e não pode nem pensar em jogar.