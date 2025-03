No Paysandu, Luizinho luta por seu 4º título; Daniel Paulista quer entrar na história do Remo

Luizinho Lopes trabalha pelo seu quarto titulo

Campeão potiguar pelo América em 2019, amazonense pelo Manaus em 2022 e da Recopa Catarinense pelo Brusque em 2024, o técnico bicolor Luizinho Lopes trabalha nesta Copa Verde pelo quarto título na carreira. Como obstáculos, restam o São Raimundo/RR e o Goiás ou Brasiliense.

Enfático nas entrevistas e agitado à beira do campo, Luizinho transmite a imagem de um profissional muito focado, exigente, determinado. Ele fez rápido efeito na conduta do time até o primeiro tempo do jogo de Boa Vista. No segundo tempo o time murchou. Se voltar a jogar na melhor performance, seguramente o Papão avança à decisão de mais uma CV. É favorito!

Se repetir o que fez no CRB, Daniel entra na história do Remo

O CRB foi o único clube de Daniel Paulista nas três últimas temporadas (113 jogos) mas com um intervalo, de novembro de 2022 a maio de 2023. Ininterruptamente, foram dois anos e três meses. Com uma sequência dessa, DP quebraria uma escrita. Levantamentos mostram que técnico nenhum atravessou uma temporada inteira no Remo da era profissional.

Para ter a possibilidade de ser longevo no Leão, Daniel Paulista precisa ser vitorioso no desafio imediato do Parazão e atravessar com êxito a Série B. Duas provas de fogo! No entanto, DP tem o privilégio de intertemporada na sua chegada, em meio aos atropelos do calendário.

BAIXINHAS

* Paulo Amaral e Joubert Meia foram técnicos muito vitoriosos no Remo nos anos 70. Mas na época o Leão começava e fechava as temporadas com técnico prata da casa, por contenção de custos. Waldemar Carabina foi muito vitorioso (anos 90), mas sem abrir e fechar qualquer temporada.

* Volante/meia André Lima, que vem do Confiança; volante Dudu Vieira, do Juventude, e o lateral esquerdo Reverson, do Novorizontino. Três novos nomes no Paysandu. A vinda de Reverson ocorre pela greve lesão de Kevyn, que talvez não jogue mais este ano.

* Zagueiro Yeferson Quintana vai cumprir suspensão amanhã pela expulsão em Boa Vista. No São Raimundo o desfalque por suspensão é o volante Belão. O jogo vai ser no Mangueirão. Se houver novo empate, decisão nos "pênaltis".

* Felipe Vizeu e Pedro Rocha tem contrato de dois anos com o Remo. A multa rescisória é alta pela perspectiva de saírem para a Ásia, América Central ou algum clube periférico da Europa.

* O zagueiro argentino Alvarinho e o lateral paraguaio Alan Rodriguez estão vinculados com direitos econômicos plenos para o clube azulino.

* Marcelo Rangel; Kadu, Klaus, Alvariño, Alan Rodriguez; Daniel Cabral, Dener, Dodô; Janderson, Ytalo e Jaderson. Essa foi a primeira formação do Remo escolhida por Daniel Paulista. Nos dez dias da intertemporada em Barcarena, o novo técnico azulino vai testar as opções para definir e dar identidade ao novo time.

* Movimento rumo à Série D. Clubes do Parazão que não estão no campeonato brasileiro estão perdendo jogadores. Só o São Francisco perdeu oito. Para o Castanhal perdeu o volante Fernando Portel para o Cianorte/PR. O atleta era recem-contratado, passou apenas uma semana no Japiim e saiu sem estrear.

* Os coletivos (titulares x reservas) foram abolidos porque, em alta intensidade, causariam grande desgaste físico aos atletas dentro das competições. No vazio do Parazão, porém, os coletivos e também amistosos tornam-se necessários para manter o ritmo.