Hélio x Catalá, os opostos da comunicação

Hélio dos Anjos põe emoção em tudo o que fala. Ricardo Catalá parece "gelado". Em qualquer situação tem sempre o mesmo semblante e mesmo tom de voz. Que importância tem isso? Nada demais! Apenas uma observação de perfil dos principais comunicadores da dupla Re-Pa, que precisam ser ouvidos conforme a linha de comunicação.

Hélio dos Anjos põe ênfase no que fala, seja ao reclamar, ao ponderar e até ao elogiar um jogador, como ouvimos sobre Mirandinha, Lucas Paranhos e Anílson, que passaram muito longe de corresponder em campo. Catalá não enfatiza nunca e é sempre muito objetivo nas coletivas, não sem dar respostas ríspidas, de vez em quando. A rispidez nas coletivas, aliás, parece ser uma forma de autoafirmação de alguns técnicos que sentem essa necessidade.

Por que puxar atleta da base para a pré-temporada do profissional?

O Remo desfalcou o time sub 20 no campeonato paraense, fato que vai se repetir na Copa São Paulo, para ter os garotos na pré-temporada do elenco profissional. Por quê?

A avaliação no clube é que os garotos precisam passar pelos processos da pré-temporada, para se capacitarem fisicamente para a disputa de espaço, e que a base existe para abastecer o grupo principal. Isso sugere que nos planos de Catalá os meninos são bem mais que componentes do elenco. Vejamos!

BAIXINHAS

* Tão logo foi eleito presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira foi ouvido por este colunista. Entre as afirmações, disse que daria condições e exigiria o aproveitamento de atletas da base no time principal. Aparentemente, estão sendo dados os primeiros passos.

* Renato Alves, novo volante do Remo, é um jogador multifuncional. Além das obrigações defensivas, faz criação de jogadas e participa muito das ações de ataque. Uma virtude destacada é o alto índice no acerto de passes.

* Escrevi ontem que Reniê, zagueiro do Remo, é o único nas contratações da dupla Re-Pa que não vinha jogando continuamente. Na verdade, há um caso também no Papão. O lateral Bryan Borges fez apenas 12 jogos nos últimos dois anos. Ele sofreu lesão de joelho em setembro de 2021 e teve reincidência em maio de 2022.

* O atacante bicolor Leandro também não vinha jogando continuamente (só um jogo em 2023), mas por ter brigado com o técnico do FC Tokyo, na sua sétima temporada consecutiva no Japão. Em tese, um caso simples de recomeço.

* Com moral, zagueiro Perema, 31 anos, ex-Paysandu, vai para a terceira temporada no Concórdia, de Santa Catarina, de onde saiu por empréstimo para o Floresta. Perema fez 173 jogos pelo Papão, de 2017 a 2021.

* Paulinho Curuá tem motivo particular para gostar da volta de Ricardo Catalá, que deu larga contribuição para a melhora técnica do atleta. Com Catalá, Curuá está aprendendo o tempo certo do passe. Antes, atrasava jogadas ao reter a bola e dificultava suas próprias ações.

* O Remo lamentou muito a perda de tempo nas investidas para contratar, por causa das eleições. Mas em um mês recompôs a comissão técnica, superou todas as expectativas contratando o executivo Sergio Papellin e contratou 13 jogadores. Falta pouco para completar o elenco.

* O Paysandu começou bem antes as investidas, mas só contratou dez jogadores. Não anuncia nome nenhum há uma semana. Anunciados até agora: Diogo Silva, Bryan, Carlão, Lucas Maia, Geferson, Netinho, Val Soares, Gabriel Bispo, Hyuri e Leandro.