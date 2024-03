Cumplicidade é 'tudo', hoje, para o Leão

Os sinais de melhora do Remo na vitória sobre o Trem/AP passaram longe de transmitir confiança, mas deram esperança à torcida. Hoje, o Baenão volta a ser caldeirão no jogo contra o Santa Rosa. Um teste de cumplicidade para atletas e torcedores.

Ao final do jogo contra o Trem, quinta-feira, time e torcida se aplaudiram, indicando reconciliação. Hoje, a energia inicial será positiva. A torcida vai apoiar a "versão Morínigo" do Leão, mas sem grande reserva de paciência. A relação vai depender da conduta do time, diante do venenoso Santa Rosa, numa tarde que para os azulinos pode ser de festa, de drama, de lua de mel ou lua de fel.

No Santinha, o ex-azulino Netão está mais determinado do que nunca a mostrar o seu valor como técnico, no duelo tático com Gustavo Morínigo. Bom ingrediente para esse duplo confronto nas quartas do Parazão.

Venezuelano obrigado a fazer escolha na Curuzu

Esli Garcia, habilidoso, 1,61m, figura carismática, de vez em quando se vê entre o afago da torcida e as broncas de Hélio dos Anjos. A questão está em alguns excessos do venezuelano para empolgar a torcida, mas com prejuízo para o jogo coletivo.

Nenhuma reprovação a Hélio dos Anjos, que está no seu papel de priorizar a engrenagem. Mas esse fato reflete bem o mecanicismo do futebol atual, em prejuízo do espetáculo que a torcida curte. No final das contas, porém, o que importa para a mesma torcida é o resultado: vitória sempre, a qualquer custo.

BAIXINHAS

* O futebol tinha muito mais riqueza em campo na era dos pontas "entortadores". Exemplos locais: Neves, Jorge Luiz, Lupercínio, Júlio César Uri Geller... Hoje, jogador do "um pra um", quebrador de linhas, é festejado e podado ao mesmo tempo.

* Civilidade paraguaia! Entrevista coletiva de Gustavo Morínigo tem respostas objetivas e respeitosas, sem a excessiva vaidade, prepotência e "patadas" tão comuns de técnicos que tentam se autoafirmar com agressões aos repórteres. Pelo menos em princípio, Morínigo mostra que educação faz toda diferença!

* Tuna x São Francisco, Remo x Santa Rosa, confrontos nesta fase que não ocorreram na fase classificatória. Todos esses quatro jogos na capital. Afinal, o São Francisco, único interior, virou um metropolitano provisório.

* Fecha-se na próxima sexta-feira o prazo para inscrição de atletas na Copa Verde. A competição tem decisão do título programada para o dia 8 de maio, 18 a 20 dias depois das abertura das Séries B e C do campeonato brasileiro.

* O Pará esteve em todas as decisões de título da Copa Verde, com o Papão ou com o Leão. Desta vez, Manaus e Amazonas estão acesos, muito dispostos a mudar a história. Dias 20 e 24 deste mês, as datas previstas para Manaus x Paysandu, Amazonas x Remo.

* Leão e Papão estão acima dos rivais amazonenses no ranking da CBF. Por isso, jogos de ida em Manaus e os de volta em Belém, já decidindo passagem à semifinal amazônica da CV.

* Períodos do campeonato brasileiro para os paraenses: Paysandu na Série B, de 20 de abril a 26 de novembro. Remo na Série C, de 21 de abril a 20 de outubro, se for à decisão do título. A primeira fase vai terminar dia 25 de agosto, e os quadrangulares do acesso no dia 5 de outubro. A Série D, do Águia e do Cametá, irá de 20 de abril a 29 de setembro.