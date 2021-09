Você não precisa se posicionar sobre TUDO!

As REDES SOCIAIS tornaram-se pista de corrida para algumas pessoas que necessitam se posicionar sobre tudo o mais rápido, pois, acreditam que se assim não o fizerem serão taxadas de “alienadas”.

Eu acredito sim que “quando não nos posicionamos, alguém vai lá e posiciona a gente” e esse posicionamento que acredito e defendo é o de MARCA PESSOAL.

A partir do momento que eu me enxergo como MARCA, eu me posiciono e mostro com clareza e intencionalidade quem eu sou e isso é um pacote grande e diverso que inclui a vida off line e on line, que inclui a vida profissional e, também, recortes da vida pessoal.

Logo, nossa complexidade, enquanto indivíduos, vai ser traduzida através dos sinais que emitimos.

E levando isso, por exemplo, para os assuntos mais comentados do Twitter, os Trending topics (TT’s),e que provoca ansiedade em algumas pessoas de querer comentar sobre tudo que sai ali, te pergunto:

Você acha mesmo que tem que se posicionar sobre TUDO?

A opinião que emitimos está carregada de pessoalidade, portanto, será um sinal muito forte, uma peça curinga no quebra-cabeça sobre nós.

Tendo em vista isso, é prudente eu só me posicionar se estiver embasada de argumentos que eu possa sustentar. Aliás, algumas vezes até estarei embasada e, mesmo assim, não terei vontade de me posicionar numa rede social, talvez porque veja o assunto como algo pra circular apenas ali no meu “off line”. E tá tudo bem, não posso achar que serei vista como alienada por conta disso ou, pior ainda, me deixar ser cobrada por isso.

A internet está cheia de gente dando opinião sobre tudo e todos, sobre toda notícia que se torna a “mais falada da semana”. E quando menos se espera, em questão de horas, outra manchete explode e lá está a pessoa opinando.

Se posicionar, emitir opinião é válido e sempre será, mas tenha cuidado pra não querer surfar na notícia do momento e falar algo que, claramente, demonstra que você não tem conhecimento sobre o assunto.

E tenha certeza de que tudo reflete em sua marca pessoal, tudo...inclusive seu senso crítico, seu poder de emitir opiniões validadas em sua verdade e não apenas reproduzidas de terceiros.