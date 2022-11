Vale para você, vale para o Neymar

A todo momento estamos emitindo sinais através do nosso comportamento, de nossa postura, posicionamento, imagem, entre outros aspectos, que geram percepções sobre nós. Disso ninguém escapa, nem o João, nem a Maria, nem eu e nem você.

De anônimos a celebridades, todos somos uma marca pessoal que é o nosso nome, sobrenome e tudo que ele comunica.

Mas, e quando essa marca atende pelo nome de Neymar Junior?!?

Não muda nada, pois, o jogador, assim como eu e você, vai precisar de intencionalidade e ajustes se quiser congruência entre como quer ser percebido e a forma como, de fato, é percebido. Ou seja, se o que está comunicando vai ao encontro daquilo que quer comunicar.

A diferença é o alcance gigantesco dos sinais que ele emite comparado ao nosso. No mais, as “regras” são as mesmas.

Se o branding tá aí pra dizer que, para alcançarmos esse ajuste, precisamos olhar para a emoção que geramos nos outros. Em tempos de Copa do Mundo, te pergunto:

Quais são as emoções que o camisa 10 da seleção brasileira gera em você?

Fiz essa pergunta para algumas pessoas e o mundial, que gera tanta emoção em nós brasileiros, não foi o que embasou as respostas. E sim o posicionamento político do jogador nas últimas eleições. Logo, vocês podem imaginar que ele foi endeusado por uns e criticado por outros. Tudo bem, afinal, o branding também diz que não há mal algum em se posicionar, desde que você sustente seus argumentos, saiba gerir suas emoções e acolha as consequências.

Esses dias o jogador novamente gerou polêmica ao simular a sexta estrela do hexa em uma postagem a caminho do Catar. Uns acharam arrogância, outros apenas otimismo.

Eu não vi maldade, nem pretensão. Vi apenas a postagem de alguém envolto no clima da copa, sedento por viver e trazer o hexa. Uma postagem digamos irreverente, traço forte em sua marca pessoal. Ou até mesmo o que podemos chamar de “postagem emocionada”, quando notadamente é carregada de alguma emoção.

O tradicional “The Guardian” afirmou que essa Copa é “provavelmente a última chance” para nosso camisa 10 mudar sua imagem de cai-cai.

Eu diria que vai muito além disso, pois, pode conferir a ele a “redenção” de muitas polêmicas. E as pazes com muita gente.

Que venha o hexa, Neymar merece e nós também!