Sua comunicação reflete sua autoimagem

Muito se fala em autoconhecimento e esse tema abrange uma infinidade de departamentos que existem dentro de nós. Complexos e simplistas, são espaços vazios, outros ocupados e alguns até mesmo entulhados que precisamos (re)visitar se queremos de fato nos conhecer.

Entre os aspectos que tange o processo de autoconhecimento está a nossa autoimagem. E dentro desse departamento se desdobram vários outros pormenores.

Fazendo uma analogia com um bolo, cada pormenor seria uma fatia. E hoje, quero me ater a fatia da comunicação.

E aí você pode estar se perguntando: O que autoimagem e comunicação tem a ver?!?

Bom, primeiro esqueça a errônea ideia de que autoimagem tem a ver com a imagem que você vê no espelho. Autoimagem é a imagem que você tem de você e que está alojada no seu subconsciente.

Sendo assim, ela reflete também na sua comunicação. Seja ela off line ou on line.

Quer um exemplo? Um dia desses reunimos um grupo de amigas e a mais falante de todas (por incrível que pareça não sou eu) havia sido convidada para palestrar num congresso super conceituado dentro do seu segmento. Uma oportunidade excelente para ela se divulgar enquanto marca pessoal. Para o espanto da mesa, ela disse que não aceitou o convite porque só de pensar que teria que falar para o público do evento sua comunicação travava.

Enquanto todas da mesa verbalizavam, ao mesmo tempo , que ela deveria ter aceitado. Eu percebi claramente que faltava um ajuste na sua autoimagem.

Enquanto ela não se enxergasse capaz de estar em cima de um palco palestrando, isso jamais aconteceria e muitos outros convites seriam recusados.

Ajustar a nossa autoimagem é perceber, primeiramente, quais as crenças que nos limitam. O que você ouviu quando era criança ou pré-adolescente quando tentou dar uma opinião? Como foi a motivação ou a falta dela dentro do ambiente que cresceu? Consegue identificar seus talentos, suas habilidades ou só os outros percebem isso?

Tudo isso reflete na forma como você se comunica. E a boa notícia é que basta um ajuste para que essa comunicação flua, acredite!