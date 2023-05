Se empacota bonito, entrega bonito!

Duas amigas foram a um workshop cheias de expectativas. E onde esse sentimento começou a ser gerado? No momento em que passaram a ter contato com a rede social da profissional que ministrou o evento. Ali encontraram o “conto de fadas” dos gurus do marketing, um perfil todo trabalhado na paleta de cores, fotos da profissional com o cabelo que não saía um fio do lugar, a tradicional foto da caneca, looks de mulher poderosa, poses seguindo o mesmo ritual e muita reprodução do que estamos acostumados – e cansados – de ver pela timeline.

Existe algum problema numa apresentação impecável através da rede social? Evidente que não, pelo contrário, é atrativo. O problema está quando falta coerência entre on line e off line, seja na sua imagem, no serviço ou produto que oferta. E foi exatamente a incoerência que chamou atenção, de forma negativa, das minhas amigas. O feedback delas sobre o workshop se resumiu a uma palavra: frustração. E quando questionei o porquê, ambas disseram quase que em uníssono: “a entrega foi muito fraca”.

O marketing digital trouxe infinitas possibilidades de amplitude de nossa mensagem, uma delas é através das redes sociais. Logo, um excelente meio de vender serviços e produtos. Mas, não dá pra empacotar de forma impecável no digital e presencialmente apresentar uma entrega rasa, pífia e básica. Se empacota bonito, faz a entrega ser bonita. Conteúdo ainda vale mais que forma.

Aliás, vale lembrar que o básico, no meio digital, pode ficar para aquele conteúdo gratuito que você produz, para aquele e-book que você disponibiliza para sua audiência baixar, entre outras ações. Mas, no momento em que você organiza um evento, cobra por ele e faz uma campanha de divulgação prometendo entregar “ouro em pó”, dê o seu melhor e entregue “ouro em pó”.

Não entre para a lista dos mentores que fazem evento só pra vender mentoria, isso é desleal e e diria que até cafona. Você pode sim, ao final do workshop, vender sua mentoria, mas antes faz a entrega conforme prometeu.

O boca a boca é jurássico, atemporal e continua sendo o melhor meio de indicação que existe. Acredite!