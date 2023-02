O que seu trabalho reverbera?

Um dia desses eu li um artigo escrito pelo CMO de uma grande marca de fast food em que ele dizia que “nossa profissão é onde mais podemos fazer a diferença na vida das pessoas” e isso fez muito sentido para mim.

Eu escolhi a comunicação ainda muito pequena (na altura e na idade) quando incorporava uma professora e minhas alunas eram as minhas bonecas, as primas mais novas que eu e as minhas amiguinhas. Adorava ensinar e passava horas fazendo isso ainda que o conteúdo fosse fictício e fruto da imaginação de todas nós.

Quando cheguei na fase de responder aos familiares a tão habitual pergunta: “O que você quer ser quando crescer? ”. Eu me peguei diversas vezes em dúvida entre professora e jornalista. Hoje sei exatamente o porquê.

Como jornalista eu poderia fazer uso da comunicação atuando na rádio como repórter (sonho antigo da garotinha que cresceu vendo o avô acompanhar o noticiário por um radinho de pilha). Como professora eu poderia compartilhar conhecimento. E o ponto comum é que entre ambas as profissões eu aprenderia com as histórias contadas e coletadas, seja numa sala de aula, seja na rua, na chuva, na fazenda (e até numa casinha de sapê, porque não?).

Fato é que tive que decidir entre uma e outra e optei pela comunicação. Mas, nada me tirou a paixão por ensinar e que bom que entendi que eu poderia fazer isso em qualquer escolha profissional, desde que eu quisesse. Afinal, ensinar anda de mãos dadas com a boa vontade.

Hoje, com alguns bons anos de estrada atuando na comunicação, posso dizer sem presunção alguma que sei o quanto já fiz de diferença na vida de algumas pessoas através da profissão que escolhi. Afirmo isso baseada nas inúmeras mensagens e gestos de carinho que já recebi (e continuo recebendo) por ter compartilhado conhecimento de forma genuína com vários colegas de trabalho, amigos, conhecidos e até desconhecidos. Sei também o quanto já aprendi (e continuo aprendendo) com a generosidade de pessoas que não se apegam ao que sabem, mas que fazem disso uma mola propulsora para quem está por perto ou para quem pede um “help”.

Seu trabalho (e convício dentro dele) pode impactar na vida do outro seja de forma positiva ou negativa, essa escolha é sua, somente sua.

Que você faça boas escolhas e veja o quão bom é a reverberação disso!