Os pesquisadores John French e Bertran Raven definem a influência como uma “mudança psicológica”, isso inclui mudanças em opiniões, atitudes, objetivos, necessidades, valores, assim como em outros aspectos do campo da psique humana. Ao pesquisar sobre o tema “influenciadores digitais”, eu quis entender sobre o poder que eles exercem no público e por quais razões estes aceitam com receptividade o conteúdo proporcionado pelos influenciadores.

As respostas foram muitas: autoridade (que passa por um longo processo de construção e fortalecimento de marca pessoal), carisma, liderança, beleza, entre outros.

Quanto mais próximo o indivíduo sente que está do influenciador, maior o grau de conexão existente. Ou seja, quando o público passa a acompanhar por completo a vida de alguém, é estabelecido um “vínculo”, e a tendência de aceitar e/ou consumir as indicações do influenciador se torna muito maior. Baita responsabilidade que, infelizmente, uma parte de quem atua na área não tem.

Outro fator importante que surgiu, durante minha pesquisa, e fala muito sobre o comportamento humano contemporâneo é que as redes sociais não só potencializaram a atuação do chamado “influencer” como “descentralizaram” o cenário, ou seja, pessoas que antes eram anônimas, passam a exercer o papel de influenciadores locais, nacionais ou até mesmo internacionais.

Esse fenômeno criou também os “advogados de marcas pessoais” (o que, antigamente, caberia chamar de fãs), que são pessoas que se identificam tanto com tal influenciador que mesmo que ele, por algum motivo pessoal ou profissional, se envolva em alguma polêmica ou sofra algum arranhão de imagem, possui um arsenal para lhe “defender”.

De Renato Cariane (caso mais recente) a Juliette, não se pode ignorar o poder da influência digital e dos seguidores que os acompanham.

Nossos nomes (marcas pessoais) nunca estiveram tão expostos, afinal, tá todo mundo com um microfone nas mãos, ou melhor, com um celular a postos.

Terminei a pesquisa com uma única certeza: todo mundo que posta tem a responsabilidade de entender as implicações que coloca para o mundo.

