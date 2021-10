Inspire-se para criar e não para copiar

Lavoisier disse “na natureza nada se perde, tudo se transforma”, Chacrinha adaptou para “nada se cria, tudo se copia”. Mas, vale lembrar que um se referia a natureza e o outro a televisão.

Portanto, há de se ter muito cuidado ao levar essas máximas para outros setores da vida, como, por exemplo, nossa marca pessoal.

Todos nós temos algo ou alguém que nos inspira, temos nossas referências e somos bombardeados por informações que, de alguma maneira, exerce influência sobre nós.

Porém, a partir do momento em que eu me enxergo como marca e decido fazer a gestão disso, automaticamente eu preciso dar as mãos para autenticidade e originalidade.

Nesse contexto, te faço um convite a refletir sobre a simples (e também complexa) diferença entre o ato de se inspirar e o ato de copiar com os olhos voltados para sua marca pessoal.

A sua marca, a forma como você se apresenta ao mundo, os sinais que emite são baseados na sua essência ou são pura cópia fiel (e paraguaia) de alguém?

Nesse universo das redes sociais, vejo muita gente copiando seus mentores, quando na verdade deveriam apenas se inspirar neles.

Inspiração é quando admiro alguém (ou algo) e aquilo se torna uma referência que vou usar contextualizada com minha realidade, com minha bagagem e com meu repertório.

Copiar é quando admiro alguém e passo a reproduzir o jeito que a pessoa se veste, a forma como usa os acessórios ou o cabelo (ou os dois), o modo como a pessoa apresenta seu trabalho ou sua rede social.

Baita diferença né? Parece óbvio, mas a obviedade precisa ser dita!

E pra finalizar, deixo aqui a frase da minha mentora Nilma Quariguasi:

Marca Pessoal é também sobre você ter CORAGEM de bancar quem você é!

Até a próxima!