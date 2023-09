Inclusão prateada

Em uma conversa com uma amiga fiquei sabendo que ela estava com algumas vagas disponíveis em sua empresa e que iria priorizar a diversidade com foco na raça, gênero e LGBTQUIA+. Imediatamente, perguntei: “E que tal incluir na lista os profissionais 55+ que estão vivendo tempos desafiadores com a perda de espaço cada vez maior para uma mão de obra mais jovem e mais barata?” E complementei com outra pergunta (com intuito de provocar nela uma reflexão): “E se a ideia da sua empresa é diversificar e ser um negócio inclusivo, nada melhor do que a troca enriquecedora que acontece entre gerações diferentes, não acha?”.

Ela deu o famoso “sorriso amarelo” e disse que nunca havia pensado nisso. Completou dizendo que a maioria dos profissionais, dessa faixa etária, que ela conhece têm seu próprio negócio. Bom, sua visão não estava totalmente errada (talvez embaçada), pois, em 2019, a edição do Global Entrepreneurship Monitor (GEM) apontou um número relevante, cerca de 2,5 milhões de pessoas, que começaram seu próprio negócio com 55 anos de idade ou mais. Porém, isso não é parâmetro para esquecermos daqueles que dentro desses movimentos etários não empreendem, por não ter condições financeiras para tal, ou que nem sequer estão empregados.

Essa turma, geralmente, está em busca de se sentir útil, produtivo e muitas vezes querendo complementar a renda da família que vive somente da aposentadoria. Aos que nem isso tem, um emprego é sinônimo de sobrevivência.

O fato é que minha fala para essa amiga e para esse artigo, é uma tentativa de mostrar que, entre todos os que precisam ser olhados com atenção, não podemos esquecer do fator idade.

O etarismo é um fato. Precisamos falar sobre isso!