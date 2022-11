Experiência conecta e dá pra ser empacotada

Li uma matéria onde o CEO de uma velha conhecida agência de turismo, que tem lojas físicas espalhadas por todo o Brasil, contou que, junto com seu time, mudaram as estratégias para que seu negócio passasse de uma empresa de turismo para uma empresa de turistas. Ou seja, se antes eles apenas levavam o cliente a algum lugar, agora eles querem também estar com ele no dia a dia da viagem. Querem continuar vendendo o deslocamento, mas também querem estar no entretenimento através da venda de ingressos para museus, shows, jogos, eventos, etc.

O que isso quer dizer? Leitura de cenário.

Estamos vivendo a “Era da experiência” e são elas que os clientes buscam em uma viagem. Entendido isso, a empresa tratou de se movimentar para atender as expectativas de seu público e do mercado. E se, tradicionalmente, ela sempre esteve presente no momento da venda da viagem, agora passa a fazer parte também da rotina que vai ter dentro desse momento.

Com essa estratégia ela acessa seu cliente através do emocional, pois, experiências despertam emoções, e a possibilidade de ser lembrada por isso é muito maior comparada a época em que só vendia o deslocamento.

Outro ponto importante e que vale destacar é a humanização que esse tipo de estratégia proporciona. Quando decide focar nas pessoas, ou seja, no turista antes do turismo, a agência têm chances muito maiores de criar relacionamentos e conexões.

E daí te pergunto: Você tem alguma dúvida de quem o cliente vai lembrar quando quiser fazer uma viagem e acessar aquelas emoções novamente? Mesmo que seja para outro destino, que a viagem seja por outros motivos e até mesmo com outras pessoas, essa empresa com certeza estará entre as opções (ou até mesmo no topo delas) a ser consultada. Sem contar que será lembrada também na hora de ser indicada, pois, costumamos falar bem e indicar aqueles que criam laços emocionais conosco.

Trazendo esse contexto para nós, enquanto marcas pessoais, eu deixo a reflexão: quais experiências você tem proporcionado a quem tem contato com você e com seu trabalho? Como você tem acessado o emocional do outro? Tem criado relacionamentos e se conectado de verdade com as pessoas?

Faz a leitura do “seu” cenário, empacota experiências positivas e ofereça. Seu poder de encantamento vai fluir cada vez mais, te garanto!