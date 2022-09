Como está a modulação do tom da sua voz?

A inspiração para o artigo de hoje se deu após, ao final de uma palestra que ministrei recentemente, ter sido chamada por uma integrante da plateia que me pediu orientação para desfazer um mal entendido na comunicação com um colega de trabalho.

O fator que gerou o conflito foi o volume alto utilizado no tom de sua voz quando dirigiu-se ao colega que, imediatamente, sentiu-se ofendido.

Infelizmente, situações como essa tem sido recorrentes em empresas, núcleos familiares e relacionamentos. E uma vez que esse tipo de mal-estar é gerado, não resta outra alternativa senão, num primeiro momento, reconhecer e pedir desculpa.

Psicólogos costumam afirmar para olharmos além dos sintomas e observarmos as causas. E partindo dessa premissa, posso dizer que ao longo da minha jornada tenho visto que a reatividade, a pressa, a impaciência e, claro, a raiva, são algumas das causas que levam a sintomas como uma fala mais alta ou mesmo um grito. O caminho: autoconhecimento.

Afinal, só quem se conhece sabe gerir suas emoções.

Mas, e quando a causa não está relacionada a fatores emocionais? Como, por exemplo, quando o emissor da mensagem fala alto por não se dar conta ou não saber modular o tom da sua voz.

Neste caso, convém primeiro o reconhecimento da atitude e depois treino, afinal, toda habilidade para ser desenvolvida e toda mudança de hábito para ser bem sucedida requer vontade e consistência. Existem diversos vídeos e exercícios sobre modulação de voz disponível de forma gratuita na internet. Pode ser o caso também de uma consulta ao fonoaudiólogo.

Seja qual for a alternativa escolhida, vale lembrar (até como argumento de motivação) que tom de voz influencia na forma como o receptor recebe a mensagem, portanto, se quer se comunicar melhor e evitar conflitos há de se observar e modular a sua voz.

Não é tão fácil quanto parece, pois, as vezes a causa está no próprio ambiente familiar onde todos da família têm o hábito de falar alto, mas vale a pena investir naquilo que vai melhorar suas relações em todas as áreas da vida.

Até a próxima!