Uma noite histórica em Cachoeira do Arari–PA

No último dia 20 de janeiro, data que marcou o encerramento da festividade de São Sebastião, Cachoeira do Arari viveu um momento histórico. O evento atraiu visitantes da capital e de diversos municípios do estado, consolidando-se como um dos maiores já realizados no município.

O festejo teve início no dia 10 de janeiro, com uma programação que reuniu atividades religiosas, culturais e shows gratuitos das aparelhagens 14 Bis, Super Pop, Crocodilo, Mega Príncipe Negro, além de sons automotivos e apresentações de diversos DJs renomados. Ao longo dos dias, a programação movimentou a economia local, fortalecendo o comércio e a prestação de serviços no município.

Empresários e a população agradeceram ao prefeito Jaime Barbosa, à vice-prefeita Carla Athar e a toda a equipe de trabalho pela realização do evento, que mais uma vez colocou Cachoeira do Arari em evidência no cenário cultural do estado.

A aparelhagem Mega Príncipe Negro, com os experientes DJs Edilson e Edielson, foi o grande destaque da programação final, levantando o público presente com muita alegria, energia e interatividade durante o show. A apresentação transformou a noite em um grande espetáculo de luzes, cores e um repertório musical eclético, que passeou dos sucessos atuais ao famoso baile da saudade. O resultado foi um recorde de público e o encerramento do festejo com chave de ouro, deixando aquele gostinho de “quero mais” para 2027.