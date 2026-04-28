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ALÉM DA ADRENALINA

Rosiane Reis

Coluna assinada pela jornalista Rosiane Reis, que amplia o olhar para além dos esportes radicais e passa a abordar esportes em geral, cultura, educação e perfis de pessoas, destacando histórias, trajetórias e iniciativas que inspiram e transformam realidades. A relação com o esporte começou em 2017, quando iniciou as coberturas de Motocross em todo o estado do Pará e consolidou sua atuação no jornalismo esportivo. Em Além da Adrenalina, Rosiane une essa vivência à escrita autoral e sensível, trazendo reflexões sobre identidade, superação, impacto social e o movimento humano em suas múltiplas expressões. Polímata, é pedagoga, letrista, pós-graduada em Gestão de Negócios e Marketing e Neuropsicopedagogia, MBA em Branding, MBA em Gestão Estratégica em Comércio Exterior, MBA em Business Intelligence, MBA em Finanças e Investimentos na Era Digital, MBA em Contabilidade Empresarial e MBA em Design Thinking. É fundadora do site Gastronomia Paraense e agência da RÔ Comunicação. Instagram: @i.rosiane

Tradição, Família e Sabor: a história da Churrascaria Nosso Sabor

Rosiane Reis
fonte

Churrascaria Nosso Sabor (Reprodução)

Em Igarapé-Açu, um empreendimento familiar tem conquistado espaço não apenas pelo sabor, mas pela história construída com esforço, união e persistência. A Churrascaria Nosso Sabor, localizada na Avenida Balbino Teixeira, é hoje referência na região quando o assunto é carne de qualidade e experiência gastronômica.

Fundada há sete anos, a casa nasceu de uma decisão que mudou os rumos de uma família. Bruno, após anos de atuação no setor, viu surgir a oportunidade de empreender. A ideia ganhou forma em uma conversa simples com sua mãe — um diálogo cotidiano que acabou se transformando em um projeto de vida.

O início, como em muitos negócios, foi marcado por desafios e incertezas. A conquista de clientes aconteceu gradualmente, impulsionada pela dedicação diária e pela atenção aos detalhes. A parceria entre mãe e filho também passou por momentos de adaptação, com diferenças de opinião sendo transformadas, ao longo do tempo, em um dos pilares do sucesso da churrascaria.

Com o passar dos anos, a Nosso Sabor consolidou sua identidade apostando no essencial: comida bem preparada e sabor marcante. O cardápio reúne cortes tradicionais como picanha, alcatra, cupim, carne de sol e a já reconhecida costela charqueada — todos preparados com cuidado e respeito ao tempo de preparo.

Agora, a casa se prepara para um novo capítulo. Nos bastidores, a equipe trabalha no lançamento da Picanha Premium com batata crispy, uma proposta que busca unir crocância e suculência, mantendo a essência que conquistou o público. A novidade, prevista para breve, já gera expectativa entre os clientes mais fiéis.

Com funcionamento de quinta a domingo no jantar e almoço aos domingos, a churrascaria atende tanto no salão quanto no delivery, alcançando consumidores de cidades vizinhas. A presença nas redes sociais também tem fortalecido o relacionamento com o público, ampliando a visibilidade e a proximidade com os clientes.

Datas comemorativas, como o Dia dos Namorados, já fazem parte do calendário da casa, que investe em experiências diferenciadas para marcar momentos especiais. Além disso, o espaço tem se consolidado como ponto de encontro cultural, recebendo músicos paraenses, além de artistas, atores e cantores de alcance nacional.

Churrascaria Nosso Sabor

Mais do que um restaurante, a Churrascaria Nosso Sabor se firma como um ambiente onde gastronomia, cultura e convivência se encontram. Com planos de expansão e melhorias estruturais, o negócio segue em evolução constante.

Para Bruno, o caminho exige resiliência, mas traz recompensas:

“Quem quer trabalhar nesse ramo precisa ter persistência. Não é fácil, mas vale a pena.”

Entre histórias, sabores e encontros, a churrascaria reafirma sua essência: mais do que servir refeições, oferece experiências. E, com cada novo prato, escreve mais um capítulo de uma trajetória construída no fogo, na família e na paixão pela gastronomia.

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