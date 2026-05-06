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ALÉM DA ADRENALINA

Rosiane Reis

Coluna assinada pela jornalista Rosiane Reis, que amplia o olhar para além dos esportes radicais e passa a abordar esportes em geral, cultura, educação e perfis de pessoas, destacando histórias, trajetórias e iniciativas que inspiram e transformam realidades. A relação com o esporte começou em 2017, quando iniciou as coberturas de Motocross em todo o estado do Pará e consolidou sua atuação no jornalismo esportivo. Em Além da Adrenalina, Rosiane une essa vivência à escrita autoral e sensível, trazendo reflexões sobre identidade, superação, impacto social e o movimento humano em suas múltiplas expressões. Polímata, é pedagoga, letrista, pós-graduada em Gestão de Negócios e Marketing e Neuropsicopedagogia, MBA em Branding, MBA em Gestão Estratégica em Comércio Exterior, MBA em Business Intelligence, MBA em Finanças e Investimentos na Era Digital, MBA em Contabilidade Empresarial e MBA em Design Thinking. É fundadora do site Gastronomia Paraense e agência da RÔ Comunicação. Instagram: @i.rosiane

Tempestade do Melody anuncia novo clipe em homenagem à cultura das aparelhagens paraenses

Rosiane Reis
fonte

Tempestade do Melody e DJ Dinho (Foto: Railiane Araújo)

A cantora paraense Railiane Araújo, conhecida artisticamente como Tempestade do Melody, se prepara para lançar ainda esta semana o clipe da música “Vou Curtir no Tupinambá”, uma produção que promete exaltar a força do brega paraense e a tradição das aparelhagens no estado.

Gravado em diferentes cenários emblemáticos, o clipe traz como principal locação o espaço Plaza Beat Club, contando também com cenas registradas durante um show da aparelhagem Tupinambá no espaço Karibe Show. A produção reúne participações especiais que reforçam a autenticidade do projeto, como o DJ Dinho do Tupinambá — considerado um dos grandes ícones desse movimento cultural — além dos dançarinos do grupo Dukescrew, que adicionam ainda mais energia e identidade à obra.

A música retrata uma realidade bastante comum: a busca por lazer e descontração após uma rotina intensa e estressante. Com uma batida envolvente e dançante, “Vou Curtir no Tupinambá” convida o público a se reconectar com a alegria das festas de aparelhagem, um dos maiores símbolos da cultura popular paraense.

Mais do que entretenimento, o clipe carrega um propósito claro: reforçar a importância da união entre artistas, DJs e produtores, resgatando uma essência colaborativa que marcou gerações passadas. A proposta é valorizar o brega — especialmente o tecnomelody — como patrimônio cultural do Pará, mantendo viva uma tradição que atravessa décadas e continua se reinventando.

Natural de Belém, Railiane Araújo iniciou sua trajetória musical em 2019, utilizando as redes sociais como plataforma de lançamento. Com carisma e autenticidade, conquistou rapidamente o público, acumulando lançamentos autorais e produções audiovisuais que já ganharam destaque em veículos de comunicação. Atualmente, segue em carreira solo independente, levando sua música para diferentes públicos dentro e fora do estado.

Com um repertório eclético e marcado pelo alto astral, Tempestade do Melody aposta no brega tecnomelody como sua principal identidade artística, sempre buscando inovar e apresentar novidades aos seus seguidores.

O lançamento do novo clipe reforça não apenas o crescimento da artista, mas também o fortalecimento de um movimento cultural que segue pulsando forte no Pará, celebrando suas raízes e projetando seu som para novos horizontes.

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