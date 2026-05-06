Tempestade do Melody anuncia novo clipe em homenagem à cultura das aparelhagens paraenses Rosiane Reis 06.05.26 18h34 Tempestade do Melody e DJ Dinho (Foto: Railiane Araújo) A cantora paraense Railiane Araújo, conhecida artisticamente como Tempestade do Melody, se prepara para lançar ainda esta semana o clipe da música “Vou Curtir no Tupinambá”, uma produção que promete exaltar a força do brega paraense e a tradição das aparelhagens no estado. Gravado em diferentes cenários emblemáticos, o clipe traz como principal locação o espaço Plaza Beat Club, contando também com cenas registradas durante um show da aparelhagem Tupinambá no espaço Karibe Show. A produção reúne participações especiais que reforçam a autenticidade do projeto, como o DJ Dinho do Tupinambá — considerado um dos grandes ícones desse movimento cultural — além dos dançarinos do grupo Dukescrew, que adicionam ainda mais energia e identidade à obra. A música retrata uma realidade bastante comum: a busca por lazer e descontração após uma rotina intensa e estressante. Com uma batida envolvente e dançante, “Vou Curtir no Tupinambá” convida o público a se reconectar com a alegria das festas de aparelhagem, um dos maiores símbolos da cultura popular paraense. Mais do que entretenimento, o clipe carrega um propósito claro: reforçar a importância da união entre artistas, DJs e produtores, resgatando uma essência colaborativa que marcou gerações passadas. A proposta é valorizar o brega — especialmente o tecnomelody — como patrimônio cultural do Pará, mantendo viva uma tradição que atravessa décadas e continua se reinventando. Natural de Belém, Railiane Araújo iniciou sua trajetória musical em 2019, utilizando as redes sociais como plataforma de lançamento. Com carisma e autenticidade, conquistou rapidamente o público, acumulando lançamentos autorais e produções audiovisuais que já ganharam destaque em veículos de comunicação. Atualmente, segue em carreira solo independente, levando sua música para diferentes públicos dentro e fora do estado. Com um repertório eclético e marcado pelo alto astral, Tempestade do Melody aposta no brega tecnomelody como sua principal identidade artística, sempre buscando inovar e apresentar novidades aos seus seguidores. O lançamento do novo clipe reforça não apenas o crescimento da artista, mas também o fortalecimento de um movimento cultural que segue pulsando forte no Pará, celebrando suas raízes e projetando seu som para novos horizontes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas além da adrenalina rosiane reis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Além da adrenalina . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!