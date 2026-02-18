Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Colunas chevron right Além da adrenalina chevron right

ALÉM DA ADRENALINA

Rosiane Reis

Coluna assinada pela jornalista Rosiane Reis, que amplia o olhar para além dos esportes radicais e passa a abordar esportes em geral, cultura, educação e perfis de pessoas, destacando histórias, trajetórias e iniciativas que inspiram e transformam realidades. A relação com o esporte começou em 2017, quando iniciou as coberturas de Motocross em todo o estado do Pará e consolidou sua atuação no jornalismo esportivo. Em Além da Adrenalina, Rosiane une essa vivência à escrita autoral e sensível, trazendo reflexões sobre identidade, superação, impacto social e o movimento humano em suas múltiplas expressões. Polímata, é pedagoga, letrista, pós-graduada em Gestão de Negócios e Marketing e Neuropsicopedagogia, MBA em Branding, MBA em Gestão Estratégica em Comércio Exterior, MBA em Business Intelligence, MBA em Finanças e Investimentos na Era Digital, MBA em Contabilidade Empresarial e MBA em Design Thinking. É fundadora do site Gastronomia Paraense e agência da RÔ Comunicação. Instagram: @i.rosiane

José Alaerce transforma Memórias e Saberes Culturais de Limoeiro do Ajuru em livros e documentários

Rosiane Reis

Natural de Limoeiro do Ajuru, o Professor, Escritor e Documentarista José Alaerce tem dedicado sua trajetória à valorização da cultura, das memórias e dos saberes culturais tradicionais da região ribeirinha. Por meio de livros, documentários e projetos culturais, ele registra histórias, lendas e reflexões que fazem parte da identidade do município e das comunidades às margens do Rio Tocantins.

Obras literárias

Entre suas obras publicadas estão livros que resgatam o imaginário popular e o cotidiano ribeirinho. Em “A Cobra Grande do Rio Cupijó”, o autor apresenta uma lenda que integra o repertório cultural da região. Já em “O Escolhido”, também inspirado em narrativas lendárias, ele reforça o valor das tradições orais.

Outro trabalho é o opúsculo “Textos e Contos da Infância Ribeirinha”, que reúne pequenas histórias vivenciadas e contadas pelos moradores locais, preservando memórias e experiências transmitidas de geração em geração.

Produções Audiovisuais

No campo documental, José Alaerce assina produções que abordam temas culturais e ambientais. O documentário “As Artes e as Armadilhas da Pesca Ribeirinha: Da Fartura até a Escassez dos Peixes do Rio Tocantins” analisa as transformações dos modelos das armadilhas da pesca artesanal em diferentes ambientes e de acordo com as mudanças culturais.

Outra produção é “Nos Acordes do Tempo: A Origem da Música em Limoeiro do Ajuru”, que investiga as raízes musicais do município e sua importância para a identidade local.

Atualmente, está em andamento o documentário “Curandeiros, Benzedeiras e Parteiras: Saberes Culturais Ancestrais”, que busca registrar práticas tradicionais ligadas à saúde e à espiritualidade popular.

Projetos Culturais e Históricos

Além das produções literárias e audiovisuais, o autor também desenvolveu a Exposição Fotográfica dos Peixes do Rio Tocantins, uma reflexão sobre os impactos ambientais que afetam a fauna aquática da região.

Entre os trabalhos em andamento está a História e Biografia dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores do Município de Limoeiro do Ajuru, contribuindo para a preservação da memória política local.

Também encontra-se em andamento a biografia “Professores do Município de Limoeiro do Ajuru – 63 anos construindo e realizando sonhos”, projeto que homenageia educadores e destaca a importância da educação na formação da sociedade limoeirense.

Com uma produção diversificada, José Alaerce reafirma seu compromisso com a preservação cultural e histórica de sua terra natal, transformando vivências, tradições e desafios da região em registros permanentes para as futuras gerações.

 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

colunas

além da adrenalina
Além da adrenalina
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda