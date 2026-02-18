José Alaerce transforma Memórias e Saberes Culturais de Limoeiro do Ajuru em livros e documentários

Natural de Limoeiro do Ajuru, o Professor, Escritor e Documentarista José Alaerce tem dedicado sua trajetória à valorização da cultura, das memórias e dos saberes culturais tradicionais da região ribeirinha. Por meio de livros, documentários e projetos culturais, ele registra histórias, lendas e reflexões que fazem parte da identidade do município e das comunidades às margens do Rio Tocantins.

Obras literárias

Entre suas obras publicadas estão livros que resgatam o imaginário popular e o cotidiano ribeirinho. Em “A Cobra Grande do Rio Cupijó”, o autor apresenta uma lenda que integra o repertório cultural da região. Já em “O Escolhido”, também inspirado em narrativas lendárias, ele reforça o valor das tradições orais.

Outro trabalho é o opúsculo “Textos e Contos da Infância Ribeirinha”, que reúne pequenas histórias vivenciadas e contadas pelos moradores locais, preservando memórias e experiências transmitidas de geração em geração.

Produções Audiovisuais

No campo documental, José Alaerce assina produções que abordam temas culturais e ambientais. O documentário “As Artes e as Armadilhas da Pesca Ribeirinha: Da Fartura até a Escassez dos Peixes do Rio Tocantins” analisa as transformações dos modelos das armadilhas da pesca artesanal em diferentes ambientes e de acordo com as mudanças culturais.

Outra produção é “Nos Acordes do Tempo: A Origem da Música em Limoeiro do Ajuru”, que investiga as raízes musicais do município e sua importância para a identidade local.

Atualmente, está em andamento o documentário “Curandeiros, Benzedeiras e Parteiras: Saberes Culturais Ancestrais”, que busca registrar práticas tradicionais ligadas à saúde e à espiritualidade popular.

Projetos Culturais e Históricos

Além das produções literárias e audiovisuais, o autor também desenvolveu a Exposição Fotográfica dos Peixes do Rio Tocantins, uma reflexão sobre os impactos ambientais que afetam a fauna aquática da região.

Entre os trabalhos em andamento está a História e Biografia dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores do Município de Limoeiro do Ajuru, contribuindo para a preservação da memória política local.

Também encontra-se em andamento a biografia “Professores do Município de Limoeiro do Ajuru – 63 anos construindo e realizando sonhos”, projeto que homenageia educadores e destaca a importância da educação na formação da sociedade limoeirense.

Com uma produção diversificada, José Alaerce reafirma seu compromisso com a preservação cultural e histórica de sua terra natal, transformando vivências, tradições e desafios da região em registros permanentes para as futuras gerações.