Festa das Mães promete emocionar e movimentar Ourém com grandes atrações, sorteios e ação solidária Rosiane Reis 15.05.26 19h48 Festa das Mães promete emocionar e movimentar Ourém (Arquivo pessoal) A cidade de Ourém se prepara para viver uma grande celebração em homenagem às mães no próximo dia 29 de maio, a partir das 18h, na Orla do município. A tradicional “Festa das Mães” reunirá atrações musicais, sorteios de diversos prêmios e uma importante ação social voltada para a solidariedade e fortalecimento da comunidade. Entre as atrações confirmadas estão o cantor Frank Aguiar, além de artistas regionais como Bruxo, Nelsinho Rodrigues, Wanderley Andrade, Sandro Aragão, TR e Alcimar Brasil & Dona Loirinha, prometendo uma noite de muita música, cultura e entretenimento para o público de Ourém e cidades vizinhas. Além dos shows, o evento contará com o sorteio de vários prêmios e o bingão de uma motocicleta Shineray Jet 125 0km. Para participar, o público deverá trocar a cartela por 1 kg de alimento não perecível, iniciativa que reforça o caráter solidário da programação. Segundo Antônio Turu, organizador do evento, a Festa das Mães possui uma importância que vai muito além da diversão. “Esse evento tem uma importância muito grande para a sociedade de Ourém e de toda a região, porque vai muito além de uma simples festa. A ‘Festa das Mães’ reúne cultura, lazer, valorização da família e também solidariedade”, destacou. Antônio Turu ressaltou ainda que a homenagem às mães fortalece os laços familiares e reconhece o papel fundamental que elas exercem dentro da sociedade. “Eventos assim ajudam a criar momentos de união, alegria e convivência social, principalmente em cidades onde a cultura popular e os encontros comunitários fazem parte da identidade do povo”, afirmou. Outro ponto destacado pelo organizador é a valorização da cultura regional. A presença de artistas nacionais e locais contribui para fortalecer a música paraense e abrir espaço para talentos da região. “Isso incentiva a cultura paraense e fortalece o sentimento de pertencimento da população”, disse. A movimentação econômica também deve ser um dos reflexos positivos da festa. De acordo com Antônio Turu, eventos desse porte ajudam diretamente trabalhadores informais e pequenos empreendedores locais. “Festas grandes movimentam vendedores ambulantes, restaurantes, mototaxistas, lojas, hotéis e pequenos empreendedores. Muitas famílias conseguem aumentar sua renda durante eventos públicos desse porte”, pontuou. A arrecadação de alimentos também terá um papel importante no evento, contribuindo para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social. “O sorteio de prêmios e a troca da cartela por 1 kg de alimento não perecível mostram um lado social muito forte. A arrecadação de alimentos pode ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, transformando a festa em uma ação de solidariedade coletiva”, completou. Realizada na Orla de Ourém, a programação também reforça a ocupação positiva dos espaços públicos com cultura, lazer e convivência social, fortalecendo ainda mais a integração da população em um ambiente seguro e acolhedor. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave além da adrenalina colunas rosiane reis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Além da adrenalina . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!