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ALÉM DA ADRENALINA

Rosiane Reis

Coluna assinada pela jornalista Rosiane Reis, que amplia o olhar para além dos esportes radicais e passa a abordar esportes em geral, cultura, educação e perfis de pessoas, destacando histórias, trajetórias e iniciativas que inspiram e transformam realidades. A relação com o esporte começou em 2017, quando iniciou as coberturas de Motocross em todo o estado do Pará e consolidou sua atuação no jornalismo esportivo. Em Além da Adrenalina, Rosiane une essa vivência à escrita autoral e sensível, trazendo reflexões sobre identidade, superação, impacto social e o movimento humano em suas múltiplas expressões. Polímata, é pedagoga, letrista, pós-graduada em Gestão de Negócios e Marketing e Neuropsicopedagogia, MBA em Branding, MBA em Gestão Estratégica em Comércio Exterior, MBA em Business Intelligence, MBA em Finanças e Investimentos na Era Digital, MBA em Contabilidade Empresarial e MBA em Design Thinking. É fundadora do site Gastronomia Paraense e agência da RÔ Comunicação. Instagram: @i.rosiane

Festa das Mães promete emocionar e movimentar Ourém com grandes atrações, sorteios e ação solidária

Rosiane Reis
fonte

Festa das Mães promete emocionar e movimentar Ourém (Arquivo pessoal)

A cidade de Ourém se prepara para viver uma grande celebração em homenagem às mães no próximo dia 29 de maio, a partir das 18h, na Orla do município. A tradicional “Festa das Mães” reunirá atrações musicais, sorteios de diversos prêmios e uma importante ação social voltada para a solidariedade e fortalecimento da comunidade.

Entre as atrações confirmadas estão o cantor Frank Aguiar, além de artistas regionais como Bruxo, Nelsinho Rodrigues, Wanderley Andrade, Sandro Aragão, TR e Alcimar Brasil & Dona Loirinha, prometendo uma noite de muita música, cultura e entretenimento para o público de Ourém e cidades vizinhas.

Além dos shows, o evento contará com o sorteio de vários prêmios e o bingão de uma motocicleta Shineray Jet 125 0km. Para participar, o público deverá trocar a cartela por 1 kg de alimento não perecível, iniciativa que reforça o caráter solidário da programação.

Segundo Antônio Turu, organizador do evento, a Festa das Mães possui uma importância que vai muito além da diversão.

“Esse evento tem uma importância muito grande para a sociedade de Ourém e de toda a região, porque vai muito além de uma simples festa. A ‘Festa das Mães’ reúne cultura, lazer, valorização da família e também solidariedade”, destacou.

Antônio Turu ressaltou ainda que a homenagem às mães fortalece os laços familiares e reconhece o papel fundamental que elas exercem dentro da sociedade.

“Eventos assim ajudam a criar momentos de união, alegria e convivência social, principalmente em cidades onde a cultura popular e os encontros comunitários fazem parte da identidade do povo”, afirmou.

Outro ponto destacado pelo organizador é a valorização da cultura regional. A presença de artistas nacionais e locais contribui para fortalecer a música paraense e abrir espaço para talentos da região.

“Isso incentiva a cultura paraense e fortalece o sentimento de pertencimento da população”, disse.

A movimentação econômica também deve ser um dos reflexos positivos da festa. De acordo com Antônio Turu, eventos desse porte ajudam diretamente trabalhadores informais e pequenos empreendedores locais.

“Festas grandes movimentam vendedores ambulantes, restaurantes, mototaxistas, lojas, hotéis e pequenos empreendedores. Muitas famílias conseguem aumentar sua renda durante eventos públicos desse porte”, pontuou.

A arrecadação de alimentos também terá um papel importante no evento, contribuindo para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social.

“O sorteio de prêmios e a troca da cartela por 1 kg de alimento não perecível mostram um lado social muito forte. A arrecadação de alimentos pode ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, transformando a festa em uma ação de solidariedade coletiva”, completou.

Realizada na Orla de Ourém, a programação também reforça a ocupação positiva dos espaços públicos com cultura, lazer e convivência social, fortalecendo ainda mais a integração da população em um ambiente seguro e acolhedor.

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