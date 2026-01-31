Fé e desenvolvimento pessoal: uma nova jornada aos sábados

A partir de 2026, a coluna Além da Adrenalina amplia seus horizontes. Se, durante a semana, falo sobre cultura, educação, perfis e superação nos esportes radicais, aos sábados abro espaço para outro tipo de travessia: a da fé, da espiritualidade e do desenvolvimento pessoal.

Escolhi o sábado porque ele convida à pausa, à escuta e à reflexão. Em um mundo cada vez mais acelerado, onde as horas passam depressa e, quando percebemos, a noite já chegou levando mais um dia embora, acredito que seja necessário desacelerar para compreender o tempo — e a nós mesmos.

Minha relação com o tempo mudou profundamente após decidir empreender. Sem conhecimento técnico, sem experiência e munida apenas de sonhos e visão de futuro, fui impactada pelas frustrações comuns a muitos empreendedores no início da jornada: dificuldades com vendas, esgotamento de recursos financeiros e dívidas.

Jovem empreendedora, cheia de sonhos e convicta do valor do meu negócio — que só mais tarde compreendi como equity —, acreditei que todos veriam o que eu via. Fui com tudo. E, na intensidade dessa entrega, acabei sendo engolida por desafios que me levaram ao fundo do poço, literalmente.

Sem dinheiro, endividada, emocionalmente exausta e pressionada por cobranças externas e internas, vivi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Como mãe solo de duas filhas, a responsabilidade de permanecer firme era inegociável. A pressão foi tamanha que desenvolvi burnout, e, com ele, vieram ainda mais desafios.

Foi nesse tempo de vales e desertos que encontrei refúgio. Peguei minhas filhas e segui para a ilha de Mosqueiro, onde, na simplicidade e no acolhimento dos meus pais, comecei um processo profundo de ressignificação. Ali, minha percepção sobre o tempo, a vida e as prioridades foi transformada.

Sempre tive fé em Deus. E foi essa fé que me sustentou quando tudo parecia desmoronar. Acreditei — e continuo acreditando — que existe propósito até nos processos mais dolorosos. Como uma boa aluna da vida, entendi que precisava aprender, amadurecer e seguir adiante.

A partir deste sábado, convido você a caminhar comigo. Aqui, compartilharei vivências reais, reflexões sobre fé, espiritualidade, desenvolvimento emocional e os aprendizados que surgem quando somos desafiados a recomeçar.

Porque crescer também é um ato de coragem.

E algumas das maiores batalhas acontecem dentro de nós.