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ALÉM DA ADRENALINA

Rosiane Reis

Coluna assinada pela jornalista Rosiane Reis, que amplia o olhar para além dos esportes radicais e passa a abordar esportes em geral, cultura, educação e perfis de pessoas, destacando histórias, trajetórias e iniciativas que inspiram e transformam realidades. A relação com o esporte começou em 2017, quando iniciou as coberturas de Motocross em todo o estado do Pará e consolidou sua atuação no jornalismo esportivo. Em Além da Adrenalina, Rosiane une essa vivência à escrita autoral e sensível, trazendo reflexões sobre identidade, superação, impacto social e o movimento humano em suas múltiplas expressões. Polímata, é pedagoga, letrista, pós-graduada em Gestão de Negócios e Marketing e Neuropsicopedagogia, MBA em Branding, MBA em Gestão Estratégica em Comércio Exterior, MBA em Business Intelligence, MBA em Finanças e Investimentos na Era Digital, MBA em Contabilidade Empresarial e MBA em Design Thinking. É fundadora do site Gastronomia Paraense e agência da RÔ Comunicação. Instagram: @i.rosiane

Entre o doce e a superação: a história da confeiteira que transformou a dor em força

Rosiane Reis
fonte

Fabrícia Cristina, confeiteira (Arquivo pessoal)

Em Belém, onde a cultura e os sabores amazônicos se misturam em uma identidade única, histórias de superação também ganham forma através da gastronomia. É nesse cenário que a confeiteira e empreendedora Fabrícia Cristina constrói, todos os dias, uma trajetória marcada por coragem, resiliência e muito amor pelo que faz.

Para Fabrícia, a gastronomia vai muito além de uma profissão. É sua fonte de renda, mas também um canal de expressão — uma forma de transformar sentimentos em sabores. Sua relação com a cozinha começou de maneira simples, dentro de casa, mas rapidamente ganhou um significado profundo, especialmente nos momentos mais difíceis da sua vida.

“A cozinha se tornou um refúgio”, resume. E foi nesse espaço, entre panelas, chocolate e dedicação, que ela encontrou forças para seguir em frente.

Hoje, Fabrícia trabalha de forma independente com a produção de doces gourmet, apostando em qualidade, cuidado e carinho em cada detalhe. Seus produtos são reflexo direto de sua essência: delicados, intensos e feitos com propósito. Entre suas especialidades, destacam-se os docinhos preparados com chocolate 50% cacau — uma escolha que, segundo ela, garante equilíbrio, sabor marcante e um toque mais sofisticado às criações.

Mas por trás da doçura de suas receitas, existe uma batalha diária. Desde 2021, Fabrícia enfrenta o câncer de mama. Ao longo desse período, passou por uma mastectomia radical e precisou lidar com os desafios físicos e emocionais do tratamento. Ainda assim, nunca deixou de produzir, de trabalhar e de levar alegria através de seus doces.

Sua própria trajetória já é, por si só, uma história marcante. Em meio às adversidades, ela continua firme, mostrando que a força vai além das circunstâncias. “Continuar produzindo e levando doçura para outras pessoas, mesmo em tratamento, é algo muito significativo pra mim”, afirma.

O que move Fabrícia é justamente essa capacidade de transformar momentos — tanto os seus quanto os de seus clientes — em algo especial. Cada doce entregue carrega não apenas sabor, mas também uma história de resistência e amor.

confeiteira

O futuro, para ela, é construído com esperança. Seu sonho é expandir o negócio, conquistar estabilidade financeira e ampliar sua produção, sem perder a essência que a trouxe até aqui. Mais do que crescer profissionalmente, Fabrícia deseja continuar sendo um exemplo de força e superação.

Aos que acompanham sua história ou sonham em trilhar um caminho na gastronomia, ela deixa uma mensagem direta e inspiradora:

“Nunca desistam, mesmo quando tudo parecer difícil. A gastronomia é mais do que comida — é amor, é força e também pode ser cura emocional. Acredite no seu talento e siga em frente, um passo de cada vez.”

No Instagram, Fabrícia compartilha um pouco do seu trabalho e da sua rotina através do perfil @delicasdafa09, onde cada publicação é mais um capítulo dessa história que mistura luta, fé e doçura.

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