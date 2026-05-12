Empreender com propósito e entre o doce e a superação; empreedimentos de sucesso Rosiane Reis 12.05.26 17h44 QbellaFlor (Arquivo pessoal) Na Rua São Domingos, nº 400, no bairro da Terra Firme, nasce uma história que vai muito além das araras de roupas. A QbellaFlor, marca que vem conquistando espaço e clientes fiéis nas redes sociais — especialmente pelo Instagram @qbellaflor — é resultado de coragem, reinvenção e propósito. Edilene Carvalho, a idealizadora da marca, viu sua trajetória mudar completamente após ser desligada de uma empresa onde atuou por 23 anos. Diante do cenário desafiador, encontrou na própria família o incentivo necessário para recomeçar. “Minha irmã me deu a ideia e eu abracei como uma forma de me inserir novamente no mercado. Sempre trabalhei com pessoas, e a ideia de trabalhar diretamente com a autoestima feminina me encantou”, relembra. Mesmo sem experiência anterior no universo da moda, ela decidiu encarar o novo desafio. Com bagagem no atendimento ao público, mergulhou de vez no empreendedorismo e, ao longo do tempo, encontrou seu verdadeiro nicho: mulheres que, muitas vezes, enfrentam dificuldades para encontrar peças que valorizem seus corpos e estilos. Hoje, a QbellaFlor tem como foco mulheres acima dos 40 anos, com uma proposta voltada à moda cristã e executiva. A alfaiataria domina cerca de 90% das coleções, trazendo elegância, sofisticação e versatilidade para o dia a dia dessas clientes. “Percebi que as mulheres plus têm muita dificuldade em encontrar lojas que atendam suas necessidades. Aqui, trabalhamos com amor e respeitando a singularidade de cada cliente”, destaca. QbellaFlor (Arquivo pessoal) Mais do que vender roupas, a marca se posiciona como uma aliada da autoestima feminina. Para a empreendedora, a moda tem um papel transformador. “Um look certo pode mudar totalmente a forma como a mulher se vê. Muitas chegam com a autoestima baixa, e o meu papel é valorizar o que elas têm de mais bonito”, afirma. No entanto, o caminho não é simples. Em um mercado altamente competitivo e em constante mudança, manter-se relevante é um dos maiores desafios. “Hoje, qualquer pessoa vende roupa. Mas a QbellaFlor vende moda”, pontua Edilene, reforçando o diferencial da marca. Ao longo dos dez anos de trajetória, momentos marcantes não faltam. Entre eles, o reconhecimento das próprias clientes. “Quando alguém me aborda na rua dizendo que ama meus provadores e que sou inspiração, isso não tem preço”, conta emocionada. Outra conquista significativa foi conseguir reformar a própria casa por meio do trabalho com a marca. As redes sociais desempenham papel fundamental nesse crescimento. Através de plataformas como Instagram, WhatsApp e Facebook, a empreendedora fortalece sua presença digital, cria conexões e amplia seu alcance. Os tradicionais “provadores” — vídeos mostrando as peças no corpo — se tornaram uma poderosa ferramenta de vendas e relacionamento. Entre os produtos de destaque, o macacão Ananda se tornou um verdadeiro símbolo da marca, presente em todas as coleções por proporcionar confiança e elegância às clientes. Já as coleções especiais, como a de Dia das Mães, carregam um valor emocional ainda mais forte, celebrando vínculos e afetos. Sempre atenta às tendências, a empresária busca constantemente novos fornecedores e não descarta viagens para acompanhar de perto as novidades do setor. Essa busca por atualização é parte essencial para manter a marca competitiva. Para quem deseja empreender, ela deixa um conselho direto: “Comece, mesmo sem estar tudo perfeito, e seja constante. Empreender exige paciência, organização e persistência. Nem todo dia vai ter resultado, mas quem continua, cresce.” O futuro já tem planos definidos: conquistar um ponto próprio e montar um ateliê para produção das próprias peças. Um sonho que segue sendo construído com dedicação e paixão. Aos clientes, ela deixa uma mensagem especial: “Vocês são a razão de tudo isso existir. Aqui, a gente não vende só roupa — a gente ajuda você a se sentir linda, confiante e do jeitinho que você merece.” A QbellaFlor segue, assim, vestindo histórias, fortalecendo mulheres e provando que moda também é sobre identidade, acolhimento e transformação. A história de Fabrícia Cristina, confeiteira que transformou a dor em força em Belém confeiteira Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Em Belém, onde a cultura e os sabores amazônicos se misturam em uma identidade única, histórias de superação também ganham forma através da gastronomia. É nesse cenário que a confeiteira e empreendedora Fabrícia Cristina constrói, todos os dias, uma trajetória marcada por coragem, resiliência e muito amor pelo que faz. Para Fabrícia, a gastronomia vai muito além de uma profissão. É sua fonte de renda, mas também um canal de expressão — uma forma de transformar sentimentos em sabores. Sua relação com a cozinha começou de maneira simples, dentro de casa, mas rapidamente ganhou um significado profundo, especialmente nos momentos mais difíceis da sua vida. “A cozinha se tornou um refúgio”, resume. E foi nesse espaço, entre panelas, chocolate e dedicação, que ela encontrou forças para seguir em frente. Hoje, Fabrícia trabalha de forma independente com a produção de doces gourmet, apostando em qualidade, cuidado e carinho em cada detalhe. Seus produtos são reflexo direto de sua essência: delicados, intensos e feitos com propósito. Entre suas especialidades, destacam-se os docinhos preparados com chocolate 50% cacau — uma escolha que, segundo ela, garante equilíbrio, sabor marcante e um toque mais sofisticado às criações. Mas por trás da doçura de suas receitas, existe uma batalha diária. Desde 2021, Fabrícia enfrenta o câncer de mama. Ao longo desse período, passou por uma mastectomia radical e precisou lidar com os desafios físicos e emocionais do tratamento. Ainda assim, nunca deixou de produzir, de trabalhar e de levar alegria através de seus doces. Sua própria trajetória já é, por si só, uma história marcante. Em meio às adversidades, ela continua firme, mostrando que a força vai além das circunstâncias. “Continuar produzindo e levando doçura para outras pessoas, mesmo em tratamento, é algo muito significativo pra mim”, afirma. O que move Fabrícia é justamente essa capacidade de transformar momentos — tanto os seus quanto os de seus clientes — em algo especial. Cada doce entregue carrega não apenas sabor, mas também uma história de resistência e amor. O futuro, para ela, é construído com esperança. Seu sonho é expandir o negócio, conquistar estabilidade financeira e ampliar sua produção, sem perder a essência que a trouxe até aqui. Mais do que crescer profissionalmente, Fabrícia deseja continuar sendo um exemplo de força e superação. Aos que acompanham sua história ou sonham em trilhar um caminho na gastronomia, ela deixa uma mensagem direta e inspiradora: “Nunca desistam, mesmo quando tudo parecer difícil. A gastronomia é mais do que comida — é amor, é força e também pode ser cura emocional. Acredite no seu talento e siga em frente, um passo de cada vez.” No Instagram, Fabrícia compartilha um pouco do seu trabalho e da sua rotina através do perfil @delicasdafa09, onde cada publicação é mais um capítulo dessa história que mistura luta, fé e doçura. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas além da adrenalina rosiane reis COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Além da adrenalina . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!