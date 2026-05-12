Empreender com propósito e entre o doce e a superação; empreedimentos de sucesso

Na Rua São Domingos, nº 400, no bairro da Terra Firme, nasce uma história que vai muito além das araras de roupas. A QbellaFlor, marca que vem conquistando espaço e clientes fiéis nas redes sociais — especialmente pelo Instagram @qbellaflor — é resultado de coragem, reinvenção e propósito.

Edilene Carvalho, a idealizadora da marca, viu sua trajetória mudar completamente após ser desligada de uma empresa onde atuou por 23 anos. Diante do cenário desafiador, encontrou na própria família o incentivo necessário para recomeçar. “Minha irmã me deu a ideia e eu abracei como uma forma de me inserir novamente no mercado. Sempre trabalhei com pessoas, e a ideia de trabalhar diretamente com a autoestima feminina me encantou”, relembra.

Mesmo sem experiência anterior no universo da moda, ela decidiu encarar o novo desafio. Com bagagem no atendimento ao público, mergulhou de vez no empreendedorismo e, ao longo do tempo, encontrou seu verdadeiro nicho: mulheres que, muitas vezes, enfrentam dificuldades para encontrar peças que valorizem seus corpos e estilos.

Hoje, a QbellaFlor tem como foco mulheres acima dos 40 anos, com uma proposta voltada à moda cristã e executiva. A alfaiataria domina cerca de 90% das coleções, trazendo elegância, sofisticação e versatilidade para o dia a dia dessas clientes. “Percebi que as mulheres plus têm muita dificuldade em encontrar lojas que atendam suas necessidades. Aqui, trabalhamos com amor e respeitando a singularidade de cada cliente”, destaca.

QbellaFlor (Arquivo pessoal)

Mais do que vender roupas, a marca se posiciona como uma aliada da autoestima feminina. Para a empreendedora, a moda tem um papel transformador. “Um look certo pode mudar totalmente a forma como a mulher se vê. Muitas chegam com a autoestima baixa, e o meu papel é valorizar o que elas têm de mais bonito”, afirma.

No entanto, o caminho não é simples. Em um mercado altamente competitivo e em constante mudança, manter-se relevante é um dos maiores desafios. “Hoje, qualquer pessoa vende roupa. Mas a QbellaFlor vende moda”, pontua Edilene, reforçando o diferencial da marca.

Ao longo dos dez anos de trajetória, momentos marcantes não faltam. Entre eles, o reconhecimento das próprias clientes. “Quando alguém me aborda na rua dizendo que ama meus provadores e que sou inspiração, isso não tem preço”, conta emocionada. Outra conquista significativa foi conseguir reformar a própria casa por meio do trabalho com a marca.

As redes sociais desempenham papel fundamental nesse crescimento. Através de plataformas como Instagram, WhatsApp e Facebook, a empreendedora fortalece sua presença digital, cria conexões e amplia seu alcance. Os tradicionais “provadores” — vídeos mostrando as peças no corpo — se tornaram uma poderosa ferramenta de vendas e relacionamento.

Entre os produtos de destaque, o macacão Ananda se tornou um verdadeiro símbolo da marca, presente em todas as coleções por proporcionar confiança e elegância às clientes. Já as coleções especiais, como a de Dia das Mães, carregam um valor emocional ainda mais forte, celebrando vínculos e afetos.

Sempre atenta às tendências, a empresária busca constantemente novos fornecedores e não descarta viagens para acompanhar de perto as novidades do setor. Essa busca por atualização é parte essencial para manter a marca competitiva.

Para quem deseja empreender, ela deixa um conselho direto: “Comece, mesmo sem estar tudo perfeito, e seja constante. Empreender exige paciência, organização e persistência. Nem todo dia vai ter resultado, mas quem continua, cresce.”

O futuro já tem planos definidos: conquistar um ponto próprio e montar um ateliê para produção das próprias peças. Um sonho que segue sendo construído com dedicação e paixão.

Aos clientes, ela deixa uma mensagem especial: “Vocês são a razão de tudo isso existir. Aqui, a gente não vende só roupa — a gente ajuda você a se sentir linda, confiante e do jeitinho que você merece.”

A QbellaFlor segue, assim, vestindo histórias, fortalecendo mulheres e provando que moda também é sobre identidade, acolhimento e transformação.

A história de Fabrícia Cristina, confeiteira que transformou a dor em força em Belém

confeiteira Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Em Belém, onde a cultura e os sabores amazônicos se misturam em uma identidade única, histórias de superação também ganham forma através da gastronomia. É nesse cenário que a confeiteira e empreendedora Fabrícia Cristina constrói, todos os dias, uma trajetória marcada por coragem, resiliência e muito amor pelo que faz.

Para Fabrícia, a gastronomia vai muito além de uma profissão. É sua fonte de renda, mas também um canal de expressão — uma forma de transformar sentimentos em sabores. Sua relação com a cozinha começou de maneira simples, dentro de casa, mas rapidamente ganhou um significado profundo, especialmente nos momentos mais difíceis da sua vida.

“A cozinha se tornou um refúgio”, resume. E foi nesse espaço, entre panelas, chocolate e dedicação, que ela encontrou forças para seguir em frente.

Hoje, Fabrícia trabalha de forma independente com a produção de doces gourmet, apostando em qualidade, cuidado e carinho em cada detalhe. Seus produtos são reflexo direto de sua essência: delicados, intensos e feitos com propósito. Entre suas especialidades, destacam-se os docinhos preparados com chocolate 50% cacau — uma escolha que, segundo ela, garante equilíbrio, sabor marcante e um toque mais sofisticado às criações.

Mas por trás da doçura de suas receitas, existe uma batalha diária. Desde 2021, Fabrícia enfrenta o câncer de mama. Ao longo desse período, passou por uma mastectomia radical e precisou lidar com os desafios físicos e emocionais do tratamento. Ainda assim, nunca deixou de produzir, de trabalhar e de levar alegria através de seus doces.

Sua própria trajetória já é, por si só, uma história marcante. Em meio às adversidades, ela continua firme, mostrando que a força vai além das circunstâncias. “Continuar produzindo e levando doçura para outras pessoas, mesmo em tratamento, é algo muito significativo pra mim”, afirma.

O que move Fabrícia é justamente essa capacidade de transformar momentos — tanto os seus quanto os de seus clientes — em algo especial. Cada doce entregue carrega não apenas sabor, mas também uma história de resistência e amor.

O futuro, para ela, é construído com esperança. Seu sonho é expandir o negócio, conquistar estabilidade financeira e ampliar sua produção, sem perder a essência que a trouxe até aqui. Mais do que crescer profissionalmente, Fabrícia deseja continuar sendo um exemplo de força e superação.

Aos que acompanham sua história ou sonham em trilhar um caminho na gastronomia, ela deixa uma mensagem direta e inspiradora:

“Nunca desistam, mesmo quando tudo parecer difícil. A gastronomia é mais do que comida — é amor, é força e também pode ser cura emocional. Acredite no seu talento e siga em frente, um passo de cada vez.”

No Instagram, Fabrícia compartilha um pouco do seu trabalho e da sua rotina através do perfil @delicasdafa09, onde cada publicação é mais um capítulo dessa história que mistura luta, fé e doçura.