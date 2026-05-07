Empreendedorismo feminino e autoestima: a trajetória de Paula Sadrak no universo fitness em Belém

No bairro da Terra Firme, em Belém do Pará, uma história de coragem, reinvenção e propósito vem ganhando forma por meio da moda fitness. À frente da própria marca, a empreendedora Paula Sadrak tem conquistado espaço no mercado ao unir estilo, qualidade e valorização da autoestima feminina.

A loja, localizada na Terra Firme, atende principalmente o público feminino e se fortalece por meio das redes sociais, que hoje são a principal vitrine do negócio. É nesse ambiente digital que Paula constrói diariamente uma relação próxima com suas clientes, baseada em confiança, cuidado e identificação.

Mais do que vender roupas, Paula se define como alguém que transformou uma ideia em realidade. “Sou responsável por cuidar de cada detalhe e crescer todos os dias. Me vejo como uma empreendedora em evolução, sempre aprendendo e buscando consistência”, afirma.

A história do negócio começou em um momento de transição pessoal. Após sua segunda gestação, Paula passou a refletir sobre o futuro profissional e decidiu empreender. A primeira iniciativa surgiu de forma simples: a venda de kits de garrafas na academia que frequentava. A experiência abriu caminhos e trouxe clareza sobre onde poderia atuar. Foi então que ela começou a investir nos looks fitness — decisão que, segundo ela, se mostrou certeira.

Antes de empreender, Paula já tinha afinidade com o comércio, tendo trabalhado no ramo de calçados. Essa vivência contribuiu para o desenvolvimento de habilidades em vendas e visão de negócio, elementos fundamentais para a construção da sua marca.

Como em toda jornada empreendedora, os desafios não tardaram a aparecer. Um dos maiores, segundo Paula, foi encontrar fornecedores confiáveis em um ambiente predominantemente virtual. “Era difícil lidar com pessoas online e saber em quem confiar. Foi um processo de aprendizado”, relembra.

A escolha pelo segmento fitness não foi por acaso. Atenta ao crescimento do mercado voltado à saúde e bem-estar, Paula decidiu apostar em um nicho que já fazia parte da sua rotina. “Sempre estive nesse meio, então confiei totalmente na minha visão”, destaca.

Hoje, a curadoria das peças é feita de forma estratégica. Cada produto é escolhido com base no perfil do público, priorizando qualidade, exclusividade e tendências que vão do neutro ao estampado. Esse cuidado, aliado à forma autêntica de apresentar os produtos, é apontado por Paula como um dos grandes diferenciais da marca.

Para ela, a moda fitness vai além da estética. As peças têm impacto direto na autoestima e até mesmo na performance. “O look pode ser nosso pré-treino. Aquela sensação de se sentir bonita faz toda diferença”, explica.

Entre os momentos marcantes da trajetória, um se destaca com emoção: a entrega de um produto para uma pessoa famosa com mais de um milhão de seguidores. “Foi uma conquista que eu jamais imaginaria”, relembra.

Apesar dos desafios constantes, Paula encontra motivação na família, que considera sua base. É esse apoio que sustenta sua determinação em seguir crescendo e inovando.

Para o futuro, os planos são ambiciosos: fortalecer ainda mais o reconhecimento da marca e, quem sabe, conquistar a própria fábrica — um passo importante para expansão e autonomia no mercado.

Ao olhar para quem está começando, Paula deixa um recado direto e inspirador: “Não deixem seus sonhos passarem despercebidos. Insistam, persistam e não desistam. Tudo tem seu tempo. Tenham fé, pé no chão e pensamentos positivos.”

A história de Paula Sadrak reforça que empreender é, acima de tudo, um ato de coragem — e que, com propósito e dedicação, é possível transformar desafios em oportunidades e sonhos em realidade