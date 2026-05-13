Empreendedorismo e tradição: a trajetória de Tarcísio Monteiro com o açaí em Benevides

No coração de Benevides, no Pará, o sabor do açaí ganha ainda mais significado quando vem acompanhado de história, propósito e dedicação. É assim que o empreendedor Tarcísio Monteiro de Assis vem construindo sua jornada na gastronomia, transformando um hábito cultural em um negócio que valoriza a essência da culinária paraense.

Desde a infância, Tarcísio já demonstrava inclinação para o empreendedorismo. Filho de pais que atuavam no ramo alimentício, ele cresceu acompanhando de perto a rotina e os desafios de quem vive da gastronomia. Mesmo sem saber exatamente qual caminho seguir, aquele ambiente despertou um interesse que, com o tempo, se transformaria em propósito.

Antes de empreender, Tarcísio trilhou outros caminhos profissionais, inclusive no regime CLT, com experiências que passaram pela atuação em restaurante popular e áreas distintas. No entanto, a vontade de construir algo próprio falou mais alto. Foi durante o planejamento dessa transição que ele tomou uma decisão estratégica: investir em um produto essencial, presente no dia a dia das pessoas. No Pará, essa escolha parecia óbvia — o açaí.

Hoje, ele é proprietário do Típico Açaí, em Benevides, onde atua diretamente como manipulador artesanal do fruto. Seu trabalho carrega a valorização do açaí tradicional paraense, priorizando a qualidade desde a seleção do fruto até o preparo final. Para ele, o segredo está na simplicidade bem feita: matéria-prima fresca, água de qualidade e, acima de tudo, dedicação.

Mais do que vender um produto, Tarcísio entende que entrega experiências. Um dos momentos mais marcantes de sua trajetória acontece quando clientes compartilham que seus filhos pequenos estão provando açaí pela primeira vez. A responsabilidade, segundo ele, ganha um novo peso — afinal, trata-se de apresentar uma das maiores riquezas da cultura alimentar amazônica a uma nova geração.

Entre os desafios enfrentados, o maior foi sair da zona de conforto e iniciar em uma área completamente nova. Ainda assim, a coragem de recomeçar se mostrou essencial para alcançar seus objetivos e consolidar seu negócio.

O que mais o motiva hoje é o retorno dos clientes. Para Tarcísio, não há recompensa maior do que saber que seu produto esteve presente em momentos especiais, como um almoço em família que se tornou ainda mais saboroso com o açaí de sua loja.

Além da Adrenalina 13/05 Foto: Arquivo Pessoal Foto: Arquivo Pessoal Foto: Arquivo Pessoal Foto: Arquivo Pessoal Foto: Arquivo Pessoal

Com os olhos voltados para o futuro, ele deseja se aprofundar ainda mais na gastronomia amazônica, ampliar seu portfólio e se tornar referência na região, sempre mantendo o compromisso com a qualidade e o respeito ao cliente.

Ao final, ele deixa uma mensagem que reflete sua essência como profissional:

“Chefs, respeitem seus clientes preparando o alimento como se fosse para sua própria família. Clientes, valorizem os profissionais que se dedicam a oferecer sempre a melhor experiência.”

A história de Tarcísio Monteiro reforça que a gastronomia vai além do alimento — ela conecta pessoas, preserva culturas e transforma vidas, uma cuia de açaí por vez.

Instagram: @tipicoacaibenevides