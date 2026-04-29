Convite do Grupo Mateus leva Point do Açaí a Balsas e transforma cidade em vitrine da gastronomia

Um convite vindo diretamente de Ilson Mateus, fundador do Grupo Mateus, marca um novo e decisivo capítulo na trajetória do empreendedor Nazareno Alves. O empresário foi pessoalmente convocado para implantar uma grande operação do Point do Açaí dentro do supermercado da rede em Balsas — cidade considerada a “unidade do coração” do grupo, por ter sido o berço da sua história.

A inauguração está prevista para outubro deste ano e vai muito além da abertura de uma nova loja: trata-se de um projeto robusto, com investimento direto do Grupo Mateus, enquanto Nazareno chega com a marca, a operação e toda a identidade da gastronomia paraense.

O convite surgiu após Ilson Mateus conhecer e se encantar com os sabores apresentados pelo empreendedor. A experiência foi tão marcante que resultou no pedido para levar o conceito para Balsas — com planos futuros de expansão para São Luís e outras unidades da rede.

Da dor à superação: a origem de um empreendedor

Por trás do crescimento empresarial existe uma história marcada por dor, resistência e recomeço. Nazareno Alves carrega uma trajetória de vida que começa em um dos momentos mais críticos de sua família.

Ainda criança com apenas 3 anos de idade ele e seus irmãos foram encontrados dentro de uma canoa, junto aos pais, todos debilitados pela malária em estágio avançado. Sem forças sequer para retirar os filhos da embarcação, a família enfrentava um cenário extremo de sobrevivência.

Uma viagem longa e arriscada, movida pela coragem de seu pai, pastor Manoel Aires, que tomou a decisão de sair da aldeia Indigina no rio Catrimani - RR em busca de atendimento médico na cidade mais próxima, em uma travessia marcada pela urgência, pelo cansaço e pela luta contra o tempo — mas teve um desfecho decisivo: todos os oito filhos foram salvos.

A história que começou com escassez e vulnerabilidade se transformaria, anos depois, em um dos exemplos mais emblemáticos de superação dentro do empreendedorismo amazônico.

Estrutura inédita e operação ampliada

Diferente de uma unidade convencional, o Point do Açaí em Balsas prevê uma operação ampliada e estratégica. O espaço contará com uma estrutura completa para produção ao vivo de açaí, permitindo que o público acompanhe o fruto sendo batido na hora — reforçando autenticidade e conexão com a cultura amazônica.

Além disso, a unidade oferecerá uma variedade de produtos derivados do açaí, incluindo o tradicional açaí paraense, açaí frozen, sorvetes, picolés, mixes variados e até o palmito de açaí.

Mas o grande diferencial será a presença da culinária típica paraense. O cardápio incluirá pratos como peixe frito com açaí, tacacá e vatapá, proporcionando uma experiência gastronômica completa.

Reconhecido por servir o açaí da forma raiz, Nazareno consolidou sua imagem como um dos pioneiros na popularização da combinação de açaí com peixe frito e farinha d’água, após referências tradicionais como o Ver-o-Peso. Seu trabalho influenciou desde pequenos empreendedores até restaurantes de médio e grande porte — não apenas em Belém, mas também fora do Brasil, chegando a inspirar iniciativas na Europa.

Conhecido carinhosamente como “Pikeno”, ele se tornou, na prática, um gigante dentro da gastronomia paraense.

Expansão com identidade cultural

Para Nazareno Alves, a chegada ao Maranhão representa uma oportunidade de crescer sem perder a essência.

“A comida paraense e a forma como ela é consumida são uma maneira de valorizar a tradição dos povos originários”, afirma.

A proposta da nova unidade é equilibrar tradição e adaptação: apresentar o açaí em sua forma original, ao mesmo tempo em que dialoga com diferentes públicos e hábitos de consumo.

Crescimento impulsiona produção e fortalece a família

A expansão do negócio acompanha o crescimento da estrutura produtiva do grupo. Atualmente, Nazareno mantém uma fazenda com cerca de 60 mil pés de açaí em uma área de 50 hectares, totalmente automatizada e irrigada.

Com a nova demanda, a produção já está sendo ampliada. O grupo adquiriu novas áreas e iniciou o plantio de mais 60 mil pés de açaí, a meta é triplicar a capacidade produtiva do açaí irrigado.

A operação também é sustentada por uma forte base familiar. O filho Pedro, de 26 anos, estudante de engenharia de produção, atua como cabeça estratégica do grupo. Gabriel lidera o marketing, enquanto Letícia, esposa de Pedro, responde pelo planejamento estratégico do marketing. Elyne Suany, sua esposa, é gerente da unidade Casarão e sua sócia Ana Carla Andrade é diretora financeira do grupo.

Nos bastidores da produção, o pai, pastor Manoel Aires, e o irmão Joca são responsáveis pela administração da fazenda, garantindo a qualidade e continuidade do negócio.

Point do Açaí Foto: Pikeno Foto: Pikeno Foto: Pikeno Foto: Pikeno

Mais do que uma empresa, o Point do Açaí se consolida como um empreendimento familiar que cresce de forma estruturada e colaborativa.

Balsas como vitrine econômica e cultural

Localizada em uma das regiões mais promissoras do agronegócio brasileiro, Balsas se destaca como um polo estratégico dentro do MATOPIBA — área que abrange Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

Com economia aquecida e mercado consumidor em expansão, a cidade se torna o cenário ideal para receber uma operação desse porte, que une gastronomia, cultura e inovação.

Um passo além do negócio

A chegada do Point do Açaí ao Maranhão simboliza mais do que crescimento empresarial. Representa a expansão da cultura amazônica para novos territórios e o fortalecimento do turismo gastronômico brasileiro.

Ao ser escolhido por Ilson Mateus para integrar a cidade onde tudo começou, Nazareno Alves reafirma seu papel como um dos principais representantes da culinária paraense no país — agora levando, junto com seu negócio, uma história de vida que inspira, conecta e transforma