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ALÉM DA ADRENALINA

Rosiane Reis

Coluna assinada pela jornalista Rosiane Reis, que amplia o olhar para além dos esportes radicais e passa a abordar esportes em geral, cultura, educação e perfis de pessoas, destacando histórias, trajetórias e iniciativas que inspiram e transformam realidades. A relação com o esporte começou em 2017, quando iniciou as coberturas de Motocross em todo o estado do Pará e consolidou sua atuação no jornalismo esportivo. Em Além da Adrenalina, Rosiane une essa vivência à escrita autoral e sensível, trazendo reflexões sobre identidade, superação, impacto social e o movimento humano em suas múltiplas expressões. Polímata, é pedagoga, letrista, pós-graduada em Gestão de Negócios e Marketing e Neuropsicopedagogia, MBA em Branding, MBA em Gestão Estratégica em Comércio Exterior, MBA em Business Intelligence, MBA em Finanças e Investimentos na Era Digital, MBA em Contabilidade Empresarial e MBA em Design Thinking. É fundadora do site Gastronomia Paraense e agência da RÔ Comunicação. Instagram: @i.rosiane

Carvalho Dinart Buffet: arte, pontualidade e amor que transformam eventos em experiências memoráveis

Rosiane Reis
fonte

Carvalho Dinart Buffet (Arquivo pessoal)

Empreender sempre foi um foco claro na vida de Dina Farias, formada em gastronomia pela UNAMA, mas a gastronomia não surgiu por acaso. Veio de família — da vivência, da tradição e do amor pela cozinha. Foi dessa base que nasceu o Carvalho Dinart Buffet, um empreendimento que carrega identidade própria desde o nome.

Segundo Dina, o nome surgiu da forma como as pessoas reconheciam seu trabalho: tudo o que ela fazia tinha um toque artístico, uma apresentação diferenciada, feita “em forma de arte”. Esse reconhecimento espontâneo se transformou em marca e, mais do que isso, em propósito.

Diferencial que vai além do sabor

No mercado competitivo de eventos, Dina é direta ao apontar os pilares que sustentam o buffet: pontualidade, qualidade, amor no que faz, inovação constante.

Mais do que servir refeições, o Carvalho Dinart entrega compromisso. Cada evento é tratado com responsabilidade e dedicação, garantindo que tudo aconteça dentro do planejado.

Eventos que marcam histórias

O buffet atua principalmente em casamentos, aniversários e eventos corporativos, atendendo diferentes perfis de público. A personalização é um dos pontos fortes do serviço: Dina envia um cardápio base e, a partir da conversa com o cliente, monta uma proposta personalizada, respeitando preferências, estilo da celebração e orçamento.

Esse cuidado individualizado fortalece a relação com os contratantes e transforma cada evento em algo único.

Desafios que fortalecem a trajetória

Entre os maiores desafios enfrentados desde o início do negócio, Dina destaca um marco significativo: preparar refeições para 2 mil pessoas. Uma experiência que exigiu organização, logística e uma equipe alinhada.

Outro momento inesquecível foi a participação na Premiação Negócios e Destaques, reconhecimento que consolidou ainda mais a credibilidade da marca no segmento.

Planejamento e equipe: a base do sucesso

Para garantir qualidade em eventos de grande porte, a empresária aposta em dois elementos fundamentais: planejamento estratégico e equipe bem estruturada.

Ela faz questão de destacar a importância do time: é a equipe que assegura que tudo esteja alinhado e de acordo com as normas estabelecidas, mantendo padrão e excelência do início ao fim do evento.

Presença digital e visão de futuro

Embora reconheça que as redes sociais ainda contribuem pouco para o crescimento do negócio, Dina mantém o foco na evolução constante. Entre os planos está investir em novos materiais e equipamentos para aprimorar ainda mais a estrutura do buffet.

Mas o grande sonho é claro: ter um espaço próprio para eventos, consolidando o Carvalho Dinart Buffet como referência não apenas em gastronomia, mas também em estrutura completa para celebrações.

Com arte, dedicação e compromisso, Dina Farias segue transformando cada evento em uma experiência feita com amor — ingrediente que, segundo ela, nunca pode faltar.

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