Coluna assinada pela jornalista Rosiane Reis, que amplia o olhar para além dos esportes radicais e passa a abordar esportes em geral, cultura, educação e perfis de pessoas, destacando histórias, trajetórias e iniciativas que inspiram e transformam realidades. A relação com o esporte começou em 2017, quando iniciou as coberturas de Motocross em todo o estado do Pará e consolidou sua atuação no jornalismo esportivo. Em Além da Adrenalina, Rosiane une essa vivência à escrita autoral e sensível, trazendo reflexões sobre identidade, superação, impacto social e o movimento humano em suas múltiplas expressões. Polímata, é pedagoga, letrista, pós-graduada em Gestão de Negócios e Marketing e Neuropsicopedagogia, MBA em Branding, MBA em Gestão Estratégica em Comércio Exterior, MBA em Business Intelligence, MBA em Finanças e Investimentos na Era Digital, MBA em Contabilidade Empresarial e MBA em Design Thinking. É fundadora do site Gastronomia Paraense e agência da RÔ Comunicação. Instagram: @i.rosiane

Cantor Dôh lança o aguardado audiovisual 'Isso é Brega'

Adrenalina

A música paraense ganha mais um capítulo marcante com o lançamento do audiovisual “Isso é Brega”, novo projeto do cantor Dôh, que promete emocionar os fãs e reforçar ainda mais a força do gênero no cenário cultural. O trabalho foi disponibilizado no domingo, 28 de setembro, com estreia nas plataformas digitais à 0h e no canal oficial do artista no YouTube às 9h.

Um álbum autoral

O projeto reúne 11 faixas, sendo oito canções autorais inéditas, escritas exclusivamente por Dôh, que além de intérprete também evidencia seu talento como compositor. Esse mergulho pessoal na criação musical traz autenticidade e reforça a identidade do artista dentro do brega, gênero que faz parte da alma musical do Pará.

Diferença entre plataformas

Uma curiosidade destacada pelo cantor é que a versão disponibilizada nas plataformas digitais conta apenas com as oito faixas autorais. Já o audiovisual gravado em vídeo traz um presente a mais para os fãs: três regravações especiais, que resgatam sucessos e ampliam a experiência do público.

Participações especiais

Para abrilhantar o projeto, Dôh reuniu grandes nomes da cena musical. O audiovisual conta com participações de Mell Pinheiro, Joelson Pantoja, Anny Lopes, JhéssyK, Luis Nascimento, Musa, Priscilla Santos, Sid, Elaine de Paula e DJ Matrix. O encontro de diferentes gerações cria um espetáculo único e reforça o espírito de união que o brega carrega.

Produção de peso

A produção musical ficou a cargo de Junior Rebelde, da Safira Produções, conhecido pelo trabalho consistente em projetos de destaque do gênero. A captação de vídeo foi realizada pela MP4 Produções, sob a direção de Célio Machado, garantindo qualidade técnica e estética à altura da proposta do álbum.

Valorização cultural

O audiovisual “Isso é Brega” busca não apenas entreter, mas também valorizar a musicalidade paraense, unindo influências da velha e da nova geração. Para Dôh, o projeto simboliza resistência e orgulho cultural, reforçando a importância do brega como uma expressão legítima da identidade amazônica.

Expectativa do público

O lançamento já movimenta as redes sociais, com feedback positivo dos fãs que começam a conferir o novo trabalho. As participações especiais, somadas às interpretações e às músicas autorais inéditas, dão ao projeto uma identidade única e inovadora, consolidando “Isso é Brega” como um dos lançamentos mais aguardados do ano dentro do gênero.

Brega como identidade

Com esse projeto, Dôh reafirma seu compromisso em defender o brega como estilo, identidade e movimento cultural. Cada faixa carrega emoção, vivência e conexão direta com o público — características que fazem do brega um dos gêneros mais populares e representativos do Pará.

Carreira em ascensão

O lançamento do audiovisual marca mais um passo importante na trajetória do cantor, que busca ampliar seu alcance e conquistar novos espaços. Ao apostar em músicas autorais, Dôh reforça sua versatilidade artística e abre portas para novas oportunidades dentro e fora do estado.

Impacto no cenário musical

Especialistas apontam que projetos como “Isso é Brega” contribuem para fortalecer a cena musical paraense, ao destacar talentos e valorizar tradições. Ao mesmo tempo, ampliam a visibilidade nacional de artistas que se dedicam ao gênero e à sua preservação cultural.

Mensagem do artista

Para Dôh, o audiovisual é mais do que um projeto: é uma declaração de amor ao brega e ao Pará. Segundo o cantor, cada detalhe foi pensado para emocionar e agradecer ao público que sempre esteve ao seu lado. “Isso é Brega” nasce como uma celebração da cultura e da música que fazem parte do coração de milhares de pessoas.

Encontro de gerações

A presença de artistas de diferentes estilos e idades evidencia como o brega consegue unir passado e presente. Essa troca enriquece o trabalho e cria um diálogo entre tradição e novas sonoridades, mostrando que o gênero permanece vivo e em constante evolução.

Repercussão esperada

Com o projeto disponível nas plataformas digitais e no YouTube, a expectativa é que as músicas alcancem um grande público e sigam movimentando as redes sociais. O audiovisual, em especial, deve atrair ainda mais fãs pela qualidade visual e pela energia transmitida nas performances.

