Vinicius Santos: a jornada do ciclista paraense rumo à alta performance

Natural do município de Paragominas, Vinicius Santos é um jovem de 19 anos que encontrou no ciclismo sua paixão e seu caminho para a alta performance. Seu contato com o esporte começou através de um amigo que o convidou para um passeio de bike, despertando sua paixão pelo ciclismo.

Hoje em dia, seus treinos são intensos, com sessões de pedal de terça a domingo e um rígido cronograma de sono, fundamental para um atleta de alta performance. Para Vinicius, o ciclismo proporcionou muitas coisas boas, como amizades, novos lugares e muitas vitórias.

Falando em vitórias, Vinicius acumula diversos títulos em sua trajetória no ciclismo, sendo Campeão Paraense de MTB, Campeão da Volta do ABC, em São Paulo, Campeão da Meta de Montanha, da Volta Ciclística de Goiás, Campeão da Copa Norte Nordeste, entre outros.

Ciclista Vinícius Santos (Zedu)

Apesar de toda a glória nos pódios, a vida de um atleta não é fácil e Vinicius teve que superar momentos difíceis em sua jornada no ciclismo. Durante dois meses, o ciclista passou por momentos ruins, com dificuldades para pedalar e comer, pensando em desistir do esporte. “Graças a Deus consegui passar por tudo isso e hoje estou aqui, firme e forte, fazendo várias amizades no meio do ciclismo e aprendi muitas coisas boas, como respeitar os adversários, a disciplina e a humildade, que sempre carrego comigo”, disse.

Vinicius é um homem de fé e acredita que seus êxitos no ciclismo são fruto da benção de Deus. Ele tem expectativas altas para as temporadas deste ano. “Creio que vai ser um ano de muitas lutas e conquistas, graças a Deus, porque sem Ele não conseguimos vencer. Estou com boas expectativas”, enfatizou.

Unir a paixão pelo esporte e a convivência familiar pode ser um desafio. “Passo a maior parte do meu tempo com a bike e a convivência com a família é muito pouca, mas eles ficam muito felizes em me verem crescendo no ciclismo nacional e eu também fico muito feliz”, afirmou.

Com disciplina, respeito e muita fé, Vinicius Santos é uma inspiração para os amantes do ciclismo e para os que buscam a excelência em suas áreas de atuação. Sua frase para 2023 é "Que Deus me abençoe".

Se você é amante de esportes radicais, nos siga nas redes sociais @adrenalina.br e compartilhe sua história! Tmj