UTV CUP abre temporada 2025 em local inédito: Socorro

A primeira etapa da UTV CUP vai para a Serra da Mantiqueira e traz novos desafios aos competidores, sendo na cidade da aventura o início da temporada 2025. No total, serão cerca de 100 km de velocidade e adrenalina.

A Rallymakers começa 2025 com uma novidade: a prova de abertura da quarta temporada da UTV CUP e do Campeonato Paulista de Rally Cup traz uma cidade inédita no calendário de competições. Socorro será a anfitriã da primeira etapa do campeonato, que acontece no dia 8 de fevereiro.

Localizada na Serra da Mantiqueira, Socorro faz parte do Circuito das Águas e, portanto, proporcionará um cenário marcado por montanhas com vegetação exuberante, cachoeiras e muitas áreas naturais. “Começaremos o ano respirando novos ares e, diga-se de passagem, bem puros. A cidade tem uma área natural muito grande e é conhecida pelas experiências na natureza que oferece aos moradores e turistas. Isso inclui os esportes de aventura, sendo também considerada um polo de atividades radicais”, comentou o diretor-geral da Rallymakers, Fernando Bentivoglio.

Para o prefeito de Socorro, Maurício de Oliveira Santos, a UTV CUP e o Campeonato Paulista contribuem para o reconhecimento do esporte radical, consolidando a cidade como referência no segmento. Além disso, atraem um público significativo (estimulando a visitação) e impulsionam o desenvolvimento da Estância. “Apoiar o evento reforça o nosso compromisso em incentivar as atividades esportivas que movimentam o nosso município. Estou feliz em realizar essa parceria com a Rallymakers, e nosso objetivo é garantir o sucesso absoluto dessa iniciativa, para que Socorro se destaque no calendário esportivo e registre, no mês de fevereiro, uma etapa memorável deste importante campeonato", pontuou o prefeito.

No clima da cidade da aventura

E se é na cidade da aventura que a UTV CUP 2025 tem início, a Rallymakers promete caprichar nesse quesito. Serão três voltas de 31 km, totalizando quase 100 km de pura adrenalina.

Pilotos e navegadores vão encarar um percurso com terreno favorável (sem muitas erosões ou pedras), com subidas e descidas acentuadas. “Vamos passar por uma região serrana, com estradas ora mais estreitas, ora mais largas, e setores sinuosos. Porém, não será um trajeto travado. Vai ser gostoso para acelerar, e quem vier vai matar a saudade dos rallies com muita diversão”, afirmou Bentivoglio.

A concentração da UTV CUP estará no Parque João Orlandi Pagliusi, mais conhecido como Parque da Cidade.

Na terra do campeão

É em Socorro que mora o atual bicampeão da UTV CUP e do Campeonato Paulista de Rally Cup, Guilherme Cysne. “Que presente abrir a temporada em casa. É muito gratificante contar com a torcida e o carinho dos meus familiares e amigos, que estarão próximos de mim. Certamente, será um incentivo a mais para eu querer fazer bonito e começar a temporada na ponta do ranking”, destacou Cysne, reforçando que, apesar de não andar pelas trilhas da região, acredita que será um rally técnico e com nível alto de dificuldade, devido ao terreno montanhoso.

Com informações da assessoria de imprensa