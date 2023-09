Toninho: Uma vida dedicada à velocidade e à fé

Antônio Souza da Silva, mais conhecido como Toninho, é um piloto de rally natural de Fortaleza, Ceará, e morador do Pará. Ele iniciou sua trajetória no esporte devido ao trabalho com carros que sempre teve em sua família. Desde então, a velocidade e a adrenalina o conquistaram e, atualmente, Toninho pratica o esporte por lazer e desestresse.

Os treinos de Toninho são realizados em lugares mais afastados, como Benevides, Santa Izabel e Castanhal, ou locais com pouca movimentação de pessoas, a fim de evitar riscos para quem trafega pelo local. Ele treina nos fins de semana, sempre que possível, e participa de competições regionais.

Antônio Souza da Silva, Toninho, é um piloto de rally Foto: Arquivo pessoal Foto: Arquivo pessoal Foto: Arquivo pessoal

Toninho já conquistou diversos títulos regionais, mas a sua maior conquista ocorreu há seis anos, quando participou do Rallye do Sol, a maior competição de rally da região Norte, mesmo com a clavícula do braço direito quebrada. Com a mão esquerda segurando a direção e o outro braço enfaixado, ele e sua esposa, que foi a navegadora, ganharam a competição.

“Foram 380 KM de rally e oito horas de competição e ganhamos. Foi uma dificuldade muito grande para mim, mas eu estava focado no que eu queria. Senti muita dor, mas foi gratificante”, enfatizou.

Além disso, Toninho é um homem de fé e acredita em Deus. Sempre que entra em uma competição, ele busca correr com muita fé, sem se machucar ou se acidentar. Segundo ele, a sua maior referência no esporte é o piloto inglês Graham Jarvis.

A família de Toninho é muito importante para ele e participa ativamente de sua trajetória no esporte. Ele já conquistou títulos com sua esposa, dirigindo enquanto ela navegava, e com seus filhos. Para Toninho, o apoio da família é fundamental para o sucesso no esporte e ele se sente muito grato por tê-los ao seu lado.

Apesar dos holofotes e pódios, a vida de um atleta não é fácil, e Toninho já enfrentou momentos difíceis em sua trajetória, como a lesão na clavícula que não o impediu de participar de uma competição. Ele afirma que a fé em Deus e a persistência foram fundamentais para superar esse e outros obstáculos.

Para 2023, Toninho define sua frase como "Se está estressado, faz rally, é muito gostoso". E suas expectativas para o ano são de participar do máximo de competições possível e conquistar o maior número de títulos que puder no estado. Toninho é um exemplo de determinação, fé e paixão pelo esporte.

Se você é amante de esportes radicais, nos siga nas redes sociais @adrenalina.br e compartilhe sua história! Tmj