Surfista paraense Bruno Soares busca o título brasileiro em 2023

Nascido e criado em Salinópolis, na praia do Atalaia, Bruno Soares, 22 anos, começou sua jornada no surf logo cedo, quando recebeu sua primeira prancha do falecido tio Heristo, que surfava na mesma praia. Desde então, ele não parou mais de se dedicar e aprender sobre o esporte.

Para alcançar a alta performance no surf, Bruno pratica treinamento funcional de segunda a sexta-feira, além de treinar na água todos os dias, por cerca de três horas diárias. Com essa rotina, ele já conquistou títulos como bi-campeão paraense e salinense, além de ter ido para finais de campeonatos em Mosqueiro e Algodoal. Bruno tem também diversos títulos amadores conquistados em Algodoal, Salinas e Mosqueiro.

A vida de atleta não é fácil, e para Bruno, um dos momentos mais difíceis que teve que superar foi a falta de recursos para participar de campeonatos fora do estado do Pará. No entanto, com a ajuda da família e de conhecidos, ele tem conseguido participar de algumas etapas. “Seguimos fortes tentando representar do jeito que podemos”, disse.

Bruno tem diversos títulos amaores em Salinas, Mosqueiro e Algodoal (Arquivo pessoal)

Além de se dedicar ao esporte, Bruno é um homem de fé e frequenta a igreja evangélica, acreditando que Deus está sempre ao seu lado, ajudando-o a superar os obstáculos da vida.

Seu objetivo para 2023 é conquistar o título brasileiro de surf, competindo nas seis etapas da Taça Brasil. Entre seus maiores ídolos no surf, Bruno destaca o Felipe Toledo, o Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira, mas se identifica mais com o surf do Felipe Toledo, por ter a mesma base que ele.

Para Bruno, a frase de 2023 é: "Nenhum obstáculo é impossível de superar quando confiamos em Deus".

