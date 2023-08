Samuel Nunes conta sobre sua paixão pelo ciclismo e os desafios enfrentados em sua jornada esportiva

Nascido em Soure, na Ilha do Marajó, Samuel Nunes é um jovem ciclista de 22 anos que se destaca no esporte e sonha em alcançar grandes conquistas em sua carreira. Em entrevista exclusiva, Samuel contou como teve seu primeiro contato com o ciclismo, os desafios que enfrenta e seus objetivos para as próximas temporadas.

Tudo começou quando Samuel tinha 13 anos de idade e seu primo Jorge Alexandre o convidou para pedalar. Desde então, Samuel descobriu a paixão pelo esporte e começou a treinar intensamente. Ao lado do irmão, ele passou a se dedicar cada vez mais ao ciclismo. Mesmo diante das quedas e dos desafios, Samuel nunca desistiu e seguiu em frente em busca de seus sonhos.

“Nossas primeiras bikes eram as famosas Cross, uma bike pequena com a medição do aro 24. Eu e meu irmão sempre fomos competitivos e isso contribuiu muito para a nossa evolução. Caímos muito e, por conta disso, nossos pais queriam que a gente largasse a bike, mas as quedas não eram o suficiente para desistirmos do ciclismo”, destacou ao citar as aventuras ao lado do irmão.

Atualmente, Samuel é assessorado pelo treinador Alan Maniezzo da equipe Taubaté Cycling Team, localizada na cidade de Taubaté, em São Paulo. Ele destaca que sua mentalidade no esporte é sempre positiva, e que nunca pensa em desistir, mesmo diante de provas muito difíceis. Ele acredita que mais de 50% do sucesso no ciclismo está relacionado ao psicológico, e que é preciso ter cabeça para lidar com as vitórias e as derrotas. “O restante é você pegar a bike e fazer os treinos certos, se alimentar certo e pronto”, disse.

Ao longo de sua trajetória esportiva, Samuel enfrentou diversos desafios, mas um dos mais difíceis ocorreu em 2018, quando ele pensou em desistir do ciclismo por não ter condições de se manter no esporte. Durante alguns meses, ele não conseguiu competir por conta de seus equipamentos precários. Foi então que surgiu um rapaz chamado Odileno Oliveira, também conhecido como Leno, que viu os perrengues que Samuel passava e decidiu ajudá-lo. Leno o presenteou com uma nova bicicleta e o incentivou a seguir em frente em sua carreira.

“Eu sempre paro para refletir sobre minha vida e às vezes fico emocionado de olhar para trás e ver o quanto superei e conquistei coisas dentro desse esporte magnífico que é o ciclismo. Isso é muito importante para mim”, afirmou.

Samuel acumula diversos títulos importantes em sua carreira, como o de Vice-campeão em 2018, Campeão em 2019, vários títulos pela Equipe Zênite, de Ananindeua, 3º colocado geral na Elite do Campeonato Paraense de Ciclismo, Campeão Paraense e Campeão Norte e Nordeste em Palmas-TO e muitos outros.

Além de sua paixão pelo ciclismo, Samuel é um homem de fé e acredita que sua fé em Deus é fundamental para superar os desafios. Ele destaca que sua família é outra grande paixão em sua vida, e que sempre teve o apoio dos pais e dos irmãos em sua jornada esportiva. “Eu nasci e fui criado no evangelho e até hoje permaneço firme nos caminhos de Deus. Creio eu que é Deus quem tem me abençoado e me ajudado a alavancar meu potencial dentro do esporte”, disse.

Questionado sobre uma frase para definir o ano de 2023, Samuel respondeu: "Gratidão e superação. Gratidão por tudo o que Deus tem me permitido alcançar até aqui e superação - porque neste ano de 2023 quero superar todos os meus limites e conseguir conquistar resultados na Elite, aqui em São Paulo, que é um pouco mais difícil". Com essa mentalidade, o jovem ciclista paraense segue em frente, dedicando-se diariamente a seu esporte e buscando alcançar seus objetivos.

