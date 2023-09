Rosângela Maia: superação, fé e conquistas no mundo do ciclismo

Rosângela Maia, professora e gerente empresarial, encontrou no ciclismo uma nova paixão durante a pandemia. Nascida em Ananindeua, mas moradora de Marituba desde o nascimento, ela já tem em seu currículo algumas conquistas importantes, como o título de melhor atleta pontuada na Master A no ranking paraense de 2022.

Seu contato com o esporte começou com a compra de uma bicicleta pelo marido, quando as academias estavam fechadas, inicialmente apenas para manterem as atividades físicas em dia. Após o início no ciclismo, o primeiro desafio foi a competição em Soure, no Marajó. A partir daí, Rosângela e o esposo passaram a treinar com foco na alta performance, buscando melhorar a cada prova. “Gostei da sensação da competição, de toda aquela euforia”, disse.

Em 2021, Rosângela participou do Desafio das Brutas, uma prova específica para mulheres, onde sofreu um acidente, imobilizando-a por um mês e meio. No entanto, a ciclista não desistiu e buscou ajuda médica e fisioterapia para se recuperar. Com muita determinação, ela retornou às competições e alcançou excelentes resultados em 2022.

Para Rosângela, a jornada esportiva tem sido marcada por desafios, superações e muita fé. Além disso, ela destaca a importância da família e da união com o esposo na prática do ciclismo. Em relação às expectativas para 2023, Rosângela espera continuar evoluindo no esporte e superando seus próprios limites.

Sobre títulos, ela destaca sua irmã Renata Maia, campeã Paraense e Brasileira de Ciclismo nos anos 90, além de Helena Penha, campeã de speed em 2021, e Josiete de Parauapebas, referência local no MTB.

Para definir 2023, Rosângela escolhe as frases” Deus acima de tudo” e “foguete não tem ré”. Com uma mentalidade voltada para a superação, ela é um exemplo de atleta que não desiste diante dos desafios. “Minhas expectativas é me manter no top 5”, concluiu.

