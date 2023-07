Rafael Corrêa: Surfista paraense apaixonado pelas ondas

Rafael Corrêa, 32 anos, natural de Salinópolis, no Pará, é um dos maiores talentos do surf no estado. Com uma trajetória de sucesso no esporte, Corrêa já conquistou títulos importantes, como Campeão Brasileiro de Surf em Água Doce em 2017, além de ter sido campeão iniciante, campeão mirim, tricampeão júnior e tricampeão open, todos pela Federação Paraense de Surf.

Rafael Corrêa é apaixonado pelas ondas e começou no esporte aos 12 anos de idade, quando se mudou para Salinópolis e viu seus primos, Rodrigo Barros, Rogério Barros e Ricardo Barros, surfando na Praia do Atalaia. Desde então, o surf se tornou sua grande paixão e o esporte em que Rafael investe seus treinos e dedicação diária.

Treinando de duas a quatro horas por dia, Rafael busca conciliar o esporte com os compromissos do dia a dia, já que ainda não consegue viver apenas do surf. Ele destaca a falta de incentivo, apoio e patrocínio como uma das principais dificuldades enfrentadas pelos atletas brasileiros.

Com o nascimento da filha, Rafael se afastou um pouco das competições e espera conseguir patrocínios que possam ajudá-lo a fazer bonito nas competições pelo Brasil. O surfista ressalta que sempre é difícil ficar longe da família, mas busca conciliar suas duas paixões: família e esporte.

Além dos títulos conquistados, Rafael Corrêa destaca que seu maior marco na jornada esportiva até aqui foi seu título de primeiro Campeão Brasileiro de Surf em Água Doce, em 2017. Ele também compartilha que neste mesmo ano teve seu momento mais difícil na trajetória, quando decidiu que seria seu último ano como competidor por falta de recursos para arcar com os custos dos equipamentos. No entanto, sua dedicação e esforço o levaram a receber duas bolsas de incentivo no ano seguinte e ainda conquistou o desejado troféu Rômulo Maiorana.

Ao ser questionado sobre sua mentalidade para alcançar a alta performance no esporte, Rafael destaca que é preciso treinar constantemente, além de não deixar os problemas financeiros atrapalharem seu desempenho. Ele também se considera um homem de fé e espera por dias melhores.

Por fim, quando perguntado sobre suas expectativas para as temporadas de 2023, Rafael responde que espera conseguir os patrocínios necessários para as competições e seguir evoluindo no esporte que tanto ama. Sua maior referência no esporte são seus primos, que o inspiraram a se tornar um surfista profissional.

Com esperança por dias melhores, Rafael Corrêa segue firme em sua jornada esportiva, em busca de superar os desafios e conquistar cada vez mais títulos.

