Ponto de Apoio soma amor, cuidado e aventura em bicicletas customizadas

O projeto Ponto de Apoio esbanja amor e cuidado através da sensibilidade em criar bicicletas customizadas adaptadas para pessoas com deficiência. Através do projeto, é possível passear e viver aventuras em um passeio bem divertido por toda a extensão do Parque do Utinga, em Belém.

No projeto, voluntários pedalam levando as pessoas com deficiência que desejam conhecer e passear nas bicicletas adaptadas. Atualmente, há 79 membros voluntários, mas, a cada edição, o grupo tem menos de 15 membros ativos. “Hoje o projeto possui oito bicicletas e um grupo de voluntários que realizam eventos quinzenais nas manhãs de sábados e domingos”, disse Reinaldo Junior, voluntário no projeto.

Idosos também são atendidos pelo Ponto de Apoio, em atividade desde 2019. Por conta da pandemia, passou dois anos parado e voltou em 2022. “O projeto foi idealizado pelo Daniel Nardin depois que seu irmão, João Paulo, sofreu um problema de saúde que culminou em uma vida com cuidados especiais. Então o Daniel foi em busca de uma bicicleta em que ele pudesse conduzir o seu irmão e, em um passeio pelo Parque do Utinga, ele observou a falta de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. Conseguiu, juntamente com a ajuda de amigos, mandar fabricar mais duas bicicletas para começar o projeto, que contou com o apoio do grupo Bike Anjo Belém para condução das bicicletas em passeios pelo parque”, explicou Reinaldo Junior.

Quem quiser ser atendido pelo Ponto de Apoio deve seguir as redes sociais @pontodeapoiopa para verificar quando será realizada a próxima etapa e se inscrever gratuitamente para o passeio. No dia 28 de janeiro será feita a chamada dos novos voluntários do projeto. Interessados em fazer parte do time de voluntários podem fazer a inscrição através do link disponível na Bio do Instagram do @pontodeapoiopa.

