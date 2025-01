Piocerá 2025: Superação, sustentabilidade e adrenalina na maior competição de regularidade off-road

De 27 a 31 de janeiro de 2025, o Piocerá, um dos eventos off-road mais tradicionais do país, reunirá competidores de todas as regiões do Brasil e do exterior, percorrendo os desafiadores terrenos do Piauí e Ceará. Mais que uma competição, o rali é um marco de esportividade, sustentabilidade e impacto social.

Novidades e sustentabilidade

Ehrlich Cordão, diretor e criador do Piocerá, destaca as inovações da edição de 2025, como a inclusão da categoria E-Bike no roteiro, que integra competição, turismo e cultura. “Além da competição, os esportistas visitarão locais turísticos, fortalecendo o artesanato local, como o ateliê do Mestre Rabelo”, conta Ehrlich.

O compromisso ambiental também é evidente: “Plantamos 1.435 árvores para neutralizar o carbono emitido e vamos repetir esse feito em 2025”, afirma. O impacto financeiro é igualmente notável, com um movimento de R$ 8 milhões na economia local.

Ações sociais

O Piocerá vai além do esporte. A ação Sem Fome na Trilha arrecada entre 4 e 5 toneladas de alimentos para instituições como APAE e Lar da Esperança. Já o projeto De Olho na Trilha oferece consultas oftalmológicas e doação de óculos para comunidades necessitadas, como Sambaíba, no Piauí.

A voz dos pilotos

Piocerá 2025 será realizado em janeiro Pilotos paraenses na competição Competidor Evandro Bezerra Competidor Rodrigo Ferreira Competidor André Furtado

Competidores de diversas categorias compartilham suas expectativas e experiências. O fundador da equipe Mais Motus, Evandro Bezerra, que compete na categoria Moto Over 45, revela que o maior desafio são os terrenos desconhecidos. “Já são 22 anos no enduro e cada prova é única”, reflete.

Marco Motta, de Castanhal (PA), destaca o simbolismo do Piocerá: “Para pilotos do Norte, é o ápice. Vencer as dificuldades de logística e os terrenos extremos é uma emoção única”, relata.

Rodrigo Ferreira, piloto de UTV e atual campeão do Rally do Sol, aposta na preparação física e na estratégia para completar os quatro dias de prova sem imprevistos. “É um evento desafiador e gratificante”, afirma.

André Furtado, na categoria Carro 4x4, resume o espírito da competição: “Quanto pior o terreno, melhor. A adrenalina e a superação fazem do Piocerá uma experiência inesquecível.”

Piocerá: muito além de um rali

Com uma estrutura robusta e um legado de quase quatro décadas, o Piocerá não é apenas uma competição; é um festival de superação e integração. Sob a supervisão de confederações nacionais, a prova vale para rankings de motociclismo, automobilismo e ciclismo.

Ehrlich Cordão conclui: “O maior legado do Piocerá são as amizades e o fortalecimento do turismo e da economia nas regiões por onde passamos. Essa é uma competição única, feita para quem ama desafios e adrenalina.”

Marque na agenda: de 27 a 31 de janeiro, o Brasil encontra-se no Piocerá 2025!

Se você é amante de esportes radicais, siga-nos nas redes sociais @adrenalina.br e compartilhe sua história, ou entre em contato pelo número: (43) 99652-0661. Estamos juntos!