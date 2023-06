Paulo Rogério: a trajetória de superação e sucesso no surf

Paulo Rogério, de 26 anos, é um surfista que nasceu em Salinópolis, no estado do Pará. Sua história com o esporte começou quando tinha apenas nove anos de idade, incentivado por seus irmãos mais velhos. Desde então, o amor pelo surf só cresceu e se tornou uma paixão em sua vida.

Com muito foco e determinação, Paulo busca aperfeiçoar sua técnica e performance nos treinos. Ele dedica cerca de quatro horas diárias dentro e fora d'água, incluindo treinamento funcional de 40 a 50 minutos. Sua mentalidade focada em evolução diária o leva a buscar resultados positivos em eventos, representando bem o estado do Pará.

As viagens que fez para competir em diferentes estados do Brasil foram momentos marcantes em sua jornada no esporte, onde pôde conhecer novos amigos e viver experiências únicas. Sobre os desafios no esporte, Paulo enfrentou dificuldades financeiras, com falta de recursos para comprar novas pranchas e passagens para competir em outras cidades. “Pensei várias vezes em desistir, mas o amor ao esporte fez com que eu continuasse e hoje sou grato a Deus e a minha família e amigos”, disse.

Paulo começou bem jovem, com apenas 9 anos de idade (Evandro Rocha/Divulgação)

Apesar das adversidades, Paulo conquistou títulos importantes em sua carreira, como o campeonato paraense e outros em estados como Maranhão, Ceará e Recife, e foi vice-campeão no brasileiro de surfe em água doce, que ocorreu na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. Ele se inspira em surfistas renomados como Ítalo Ferreira e Gabriel Medina, que são suas referências no esporte.

Além do surf, Paulo é apaixonado por sua família e acredita em equilibrar suas duas grandes paixões. Ele é um homem de fé e acredita que sua confiança em Deus o ajuda a superar desafios. Para Paulo, o lema que define 2023 é "mais amor, menos guerra e muita paz e saúde para todos". A frase reflete sua crença em um mundo melhor e mais harmonioso, onde o amor e a paz prevalecem.

Com muito empenho e dedicação, Paulo tem grandes expectativas para as temporadas deste ano e acredita que pode alcançar novos objetivos no surf, representando bem seu estado e conquistando novos títulos.

