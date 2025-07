Em meio ao ronco dos motores e à poeira das pistas, nasceu uma história de amor, superação e transformação social em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. À frente dessa trajetória está Luzia Silva, chefe de equipe de motocross e uma das principais responsáveis por fortalecer o esporte na cidade. O que começou como uma simples companhia de mãe ao filho piloto, tornou-se uma verdadeira missão de vida.

“Começou quando meu filho decidiu ser piloto. Acompanhando ele, eu me apaixonei pelo esporte”, conta Luzia. Mas o cenário que ela encontrou era desanimador: poucos atletas, pouca estrutura e o motocross praticamente desaparecendo por falta de oportunidades. Foi então que ela, junto a um grupo de amigos, decidiu agir.

Nasceu assim a ASCER — Associação Canaense de Esportes Radicais. Mais que uma entidade esportiva, a ASCER é uma incubadora de sonhos. Através da escolinha de motocross social, totalmente gratuita, a associação ensina a prática correta do esporte, promovendo disciplina, comprometimento e inclusão. De apenas dois atletas, Canaã dos Carajás passou a contar com mais de 30 jovens e crianças acelerando em busca de um futuro melhor.

Motocross em Canaã: A força de uma mulher que transforma sonhos em realidade

A caminhada já trouxe grandes conquistas. A primeira competição em nível nacional foi no Campeonato Brasileiro de Motocross, em Palmas (TO). “Era um evento que até então só víamos pela TV. Hoje, nós participamos”, lembra emocionada. Outra vitória marcante foi no Campeonato Nacional de Motocross do Tocantins (FMT), considerado um dos melhores do país. A equipe levou três títulos para casa, com os pilotos Luiz Guilherme, Romário Saraiva e Genivan. Ainda em 2024, o pequeno Arthur David, da categoria infantil, representou a cidade no Arena Cross.

A rotina da equipe vai muito além das pistas. Os treinos físicos são acompanhados por um personal trainer, Jhonatan, na academia Fisioforma. O preparo psicológico também é prioridade, com o suporte da psicóloga Rafaela. “Ver meus atletas no gate é uma mistura de dever cumprido e gratidão por ver cada um realizando seus sonhos”, diz Luzia.

Como todo esporte de alto desempenho, o motocross traz riscos. Acidentes fazem parte da realidade, mas a superação é maior. “Graças a Deus, todos se recuperaram e voltaram às pistas. A paixão pelo motocross é o que nos move”, afirma.

Fora das pistas, Luzia é fã de Cale Neto. Dentro delas, sua admiração vai para Rafael Faria. Mas seu coração bate mais forte mesmo pela categoria feminina. “Ainda falta muito incentivo às meninas. Eu tento ao máximo apoiar. Hoje temos oito atletas mulheres na ASCER. Lugar de mulher é onde ela quiser”, enfatiza.

Luzia não esconde seus sonhos: quer levar a equipe a todos os campeonatos brasileiros de motocross e conquistar uma estrutura física digna para seus atletas, com ônibus, caminhões e motos de alta qualidade. “Sonho ver esse esporte sendo valorizado como é fora do Brasil.”

E para as mulheres que têm receio de entrar nesse universo, Luzia deixa um convite corajoso: “Venha para a MXF. Aqui, como em qualquer lugar, pode ser o seu lugar. Só venha.”

No fim das contas, o motocross para Luzia representa muito mais do que competição: “Motocross é família, união, confraternização, força e superação.”