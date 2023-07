Michel Velludo: Uma trajetória de superação e aprendizado na motovelocidade

Michel Velludo (28), nascido em Ribeirão Preto (SP), é um nome forte no motociclismo nacional. O piloto, que começou a andar de moto com seis anos de idade, teve a oportunidade de crescer em uma família de esportistas, com seu pai, ex-piloto e campeão brasileiro de motovelocidade, como sua maior inspiração.

Com oito anos de idade, Michel participou do primeiro campeonato e desde então vem se destacando no esporte. Ele já foi campeão paulista e brasileiro em 2018 e teve a oportunidade de competir em outros países, como a República Tcheca, onde conquistou o quarto lugar em uma corrida longa, e a Espanha, onde foi convidado para a seletiva da Red Bull Rookies Cup.

Para chegar a esse patamar, Michel se dedica a treinos funcionais e aeróbicos, que são fundamentais para um bom preparo físico na condução da motocicleta. Mas para ele, a adrenalina e a sensação de desafio e superação que o esporte proporciona são os verdadeiros treinos. "A forma como o esporte de alto rendimento te faz desligar das outras coisas e te leva a ‘uma outra dimensão’ é mágico", afirma.

No entanto, nem tudo são flores na vida de um atleta de alto rendimento. Michel lembra que, no Brasil, é muito difícil ser atleta se não é jogador de futebol, e a falta de incentivo é uma dificuldade marcante. Além disso, por ser um esporte radical, os acidentes são um risco constante. Em 2019, Michel sofreu um acidente grave que o obrigou a focar na recuperação para minimizar as sequelas. "Apesar das dores e da luta, foi o maior momento da vida em aprendizado e reflexão", relembra.

Para superar esses momentos difíceis, Michel se apoia na fé. "Acho que se a gente perder a fé tudo perde o sentido", diz. E sua maior referência no esporte é Valentino Rossi e seu pai, que sempre o incentivou.

Michel Velludo decidiu, em 2022, deixar o motociclismo profissional para se dedicar a uma nova fase em sua carreira: ser chefe de equipe e dar oportunidade a novos pilotos. Para 2023, ele define sua frase como "resiliência nos objetivos". E a expectativa é grande para as temporadas que virão.

