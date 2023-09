Mel Matsunaga: Uma piloto apaixonada pela adrenalina do rally

Mel Matsunaga é uma piloto que vem se destacando cada vez mais no cenário esportivo do rally. Com apenas 10 anos, ela já se encantava pelas expedições 4x4 que sua família fazia. Mais tarde, seu pai e irmão começaram a participar de rallys no estado do Pará, e ela ia acompanhando de longe. Em 2018, seu pai a convidou para uma etapa em um circuito fechado de carros 4x2, no município de Capitão Poço, alugou um Palio para ela, e Mel conseguiu o 1º lugar na categoria feminina. Desde então, ela vem participando de competições de rally e provas de 4x2 no Pará e em outros estados, além de ter participado do tradicional Rallye do Sol.

Em entrevista exclusiva, Mel compartilhou sua história e falou sobre seus desafios e conquistas como piloto. Quando questionada sobre como funcionam seus treinos e sua mentalidade para ter alta performance no esporte, ela disse que não tem um treino definido, comparado com outros pilotos que conhece e admira. Ela mantém o corpo com resistência e força em treino na academia, mas procura manter sua mente focada em exigir o que ela consegue dar naquele momento e aprender a cada oportunidade, tendo paciência consigo mesma e buscando sempre escutar aqueles com mais experiência.

Para Mel, o momento mais marcante de sua jornada esportiva até agora foi participar do Rally dos Sertões, onde ela enfrentou competidores experientes em uma competição de nível internacional. Ela destaca que estar ali com equipes de estruturas gigantescas foi algo imensamente desafiador.

“Estar a pouco tempo de UTV, reconhecer meu nível diante dos outros competidores, medo da minha falta de preparo, emoção em estar ali, foi muito marcante mesmo. No primeiro dia eu acertei uma árvore no meio do Jalapão e por lá fiquei. Achei que não iam mais conseguir continuar, porque o carro ficou bem comprometido, mas a equipe foi incrível, nos resgataram a noite de dentro do Jalapão e passaram a noite consertando o carrinho, que não ficou 100%, mas me permitiu continuar na competição. Agradeço demais a equipe Açaí Racing”, disse.

Mel também compartilhou o momento mais difícil que teve que superar em sua trajetória como piloto, que foi o desafio de participar do Rally dos Sertões. Para ela, o mais importante foi não desistir e entender que os erros fazem parte do processo de aprendizado. Esse momento a ensinou a ser mais paciente consigo mesma e a buscar sempre melhorar.

“Sou uma pessoa ‘normal’, estudo e trabalho muito, e é o que me faz ter condições para continuar no esporte, que não é fácil financeiramente. Não me considero atleta de rally, estou mais para aspirante ou como hobby, mas quem sabe um dia, quando conseguir de fato dedicar minha vida a fazer isso. Vou amar”, afirmou.

Questionada sobre seus títulos, Mel destaca que já conseguiu vários primeiros lugares em competições de 4x2 e 4x4. Ela também participou de um arrancadão, onde conquistou o 1º lugar, na categoria 11 segundos, mas um marco em sua jornada esportiva foi e do Cerapió, onde pilotou o UTV Can-Am ao lado do pai, Janio Matsunaga. “Eu pilotando, e meu pai navegando, foi massa demais. Aprendemos muito”, enfatizou.

Mel também falou sobre sua fé e sua maior referência no esporte. Ela se considera uma pessoa de fé e acredita que a fé é uma força que a ajuda a seguir em frente. “Sou uma mulher de fé. Sou católica. Isso move meus princípios como pessoa e consequentemente como piloto, e acalma minha mente e coração quando a adrenalina está dominando o corpo”, detalhou.

Sua maior referência no esporte é seu pai, que sempre foi um grande incentivador e ensinou tudo o que sabe sobre rallys. “Meu pai sempre vai ser um piloto em que me espelho. Quanto à competidores famosos, por ser mulher nesse meio bastante dominado pelo público masculino, admiro a Pamela Bozzano por sua bravura e esforço em se preparar para as competições, e Helena Deyama por sua jornada incrível, que só abriu portas para que mais mulheres pudessem ser bem recebidas no esporte”, disse.

Mel espera poder conciliar suas duas paixões, a família e o esporte, e continuar tendo apoio na prática esportiva que tanto ama. “Meu maior incentivador é meu pai, que sempre vai comigo como navegador, apoio mecânico e treinador. Minha mãe se preocupa, mas apoia demais também. Não sou casada e não tenho filhos, mas tenho certeza que se acontecer, vou incentivá-los a estarem comigo. Vai ser algo bem fácil e encorajador”, destacou.

Para 2023, Mel definiu a palavra "Resiliência" como seu lema. “Para entender minhas limitações em escolher participar apenas de algumas competições”, concluiu.

