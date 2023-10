Manoel Joaquim Celin: o jovem piloto de MX em ascensão no Pará

Manoel Joaquim Coutinho Celin é um garoto de 11 anos que vive no município paraense de Capitão Poço. Ele é um piloto de motocross em ascensão e já tem conquistado diversos pódios em competições regionais.

Ser um piloto de motocross, segundo Manoel, é algo muito empolgante e libertador. Ele descreve o esporte como sendo cheio de adrenalina e emoção, permitindo que ele se solte e se sinta livre. Embora sinta nervosismo na largada, ele logo se sente aliviado e aproveita a sensação de liberdade nas pistas.

Manoel tem um ótimo histórico de vitórias e pódios em competições regionais. Ele adora conquistar vitórias e não se deixa abalar pela derrota. Para ele, o mais importante é participar e se divertir em cada corrida. Ele aprende com as dificuldades e segue em frente, sempre buscando melhorar e se superar.

Garoto vive no município de Capitão Poço (Arquivo pessoal)

A paixão de Manoel pelo motocross começou em casa, com seu pai, também um piloto experiente. Ele quer seguir os passos do pai e se tornar um grande piloto de motocross. Quando perguntado sobre sua maior referência no esporte, ele prontamente responde que é o próprio pai. "É muito bom e gratificante ter o meu pai me apoiando em fazer o que eu amo. Me sinto muito honrado", disse.

O maior objetivo de Manoel no esporte é se tornar um grande piloto e ser reconhecido por suas habilidades e conquistas. Com tanta dedicação e paixão pelo esporte, é certo que Manoel ainda terá muitos pódios e conquistas pela frente.

Se você é amante de esportes radicais, nos siga nas redes sociais @adrenalina.br e compartilhe sua história! Tmj