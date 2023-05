Mães de atletas: o apoio que vai além das arquibancadas

Em homenagem ao Dia das Mães, que se aproxima, trouxemos alguns conteúdos especiais. Para abrir, conheçam a Regina Farias da Silva, de 44 anos, mãe dos irmãos surfistas Breno e Bruno Soares, dois dos grandes nomes do surfe da região na atualidade.

Moradores da praia do Atalaia, em Salinópolis, Regina chegou com a família no município para trabalhar na barraca Esplendor e foi aí que o contato de Breno e Bruno com o surfe começou. Com condições financeiras difíceis e sem recursos suficientes para investir na paixão esportiva dos filhos, Regina os apoiava com o que podia, inclusive com palavras de motivação para que eles seguissem o talento natural; surfar.

As primeiras pranchas que usaram foram presentes de amigos e parentes, relembrou Regina. Ver os filhos ganhando destaque, hoje estão entre os 10 melhores do Pará, é muito significativo para Regina, mas as dificuldades financeiras ainda são uma grande barreira na carreira esportiva dos surfistas. “Eles não têm patrocínios diretamente, porque aqui onde vivemos é muito carente de patrocínios, mas eles são bem esforçados em tudo, nos estudos, nas questões de casa e nos treinos. Este ano o governo está apoiando para que possam ter um desempenho melhor”, afirmou.

Breno ao lado da mãe, Regina (Arquivo pessoal)

Para as mães dos atletas, não é fácil lidar com a rotina de treinos e competições. “Assim como eles ficam preocupados com a competição, a gente também fica. Fico ansiosa demais. Tento ficar quieta, mas não consigo, então fico pensando positivo e sempre falo com eles antes e depois das baterias”, detalhou. As preocupações também estão presentes no pacote de ser mãe de atleta. “O que mais me deixa preocupada são as viagens distantes para outros estados, sem ninguém para acompanhar eles e sem eu poder ir”, afirmou.

Entre tantos momentos de emoção e alegria, na jornada de ser mãe de dois atletas, Regina compartilhou o que a deixou mais orgulhosa até o momento. “Quando eles começaram a ganhar e chegavam felizes das competições, isso me deixava muito orgulhosa. Toda vez que eles chegam com troféu em casa, é festa”, expressou.

Para Regina, ver o amor dos filhos pelo esporte é uma grande satisfação e felicidade. “Eles sempre foram bons filhos e ajudo no que posso, tô sempre à disposição para ajudar eles na carreira deles no esporte”, concluiu.

