Locutor de motocross Christian Mascary narra as emoções do esporte pelo Brasil

Narrar as emoções do motocross pelo Brasil é a vida do locutor Christian Mascary. Ele começou sua carreira de locutor em 2003, quando foi convidado para narrar uma corrida na sua cidade natal. Desde então, sua carreira decolou e ele narra grandes eventos do esporte em todo o país.

Mascary iniciou sua trajetória como locutor de motocross em sua cidade, onde recebeu elogios de pilotos que participaram da corrida. Eles o ajudaram e o levaram para outras corridas, o que o ajudou a crescer e se envolver ainda mais no esporte.

Sua primeira locução em um evento do Brasileiro de Motocross foi em outubro de 2011 e desde então ele vem narrando o campeonato mais importante da América Latina. Para Mascary, a experiência é gratificante, mas também traz uma grande responsabilidade.

[instagam=CkBNWbxjKPQ]

"É muito prazeroso poder rodar o Brasil todo e conhecer cada canto desse nosso país e ao mesmo tempo, é uma responsabilidade gigante e às vezes as pessoas não fazem ideia do que passamos. Mas tudo isso é muito gratificante", diz o locutor.

O motocross é uma paixão na vida de Mascary. Ele não consegue imaginar o que faria se não pudesse mais narrar as corridas. "Motocross é minha vida. Narrar motocross é o que eu faço e não gosto nem de pensar como vai ser quando eu parar", diz ele.

A temporada de 2023 do Brasileiro de Motocross promete ser ainda mais emocionante para os fãs do esporte. Segundo Mascary, a chegada de novos parceiros impulsionará ainda mais o campeonato. Suas expectativas para a temporada são altas.

"Minha expectativa é gigante. O BRMX é o maior e melhor campeonato da América Latina e esse ano, tem tudo pra ser ainda melhor. Teremos mais etapas e a chegada de novos parceiros vai impulsionar o campeonato", afirma Mascary.

A experiência na locução já o levou aos quatro cantos do país (Arquivo pessoal)

Além de ser um grande profissional, Mascary é um homem de fé. Ele costuma orar nas competições, sempre que tem oportunidade. Para ele, o esporte tem proporcionado a oportunidade de ser usado para ajudar as pessoas e ele é grato por isso.

"Nem sempre eu fui religioso. Já tive momentos difíceis, mas Deus me mostrou o quanto Ele é importante pra nós e nos ama. Infelizmente, nem todas as corridas, eu tenho liberdade pra orar, mas sempre que posso, faço questão. Creio que o esporte tem me proporcionado a oportunidade de ser usado para ajudar as pessoas. Sou grato por isso", afirma o locutor.

Ao longo dos anos, Mascary acompanhou o trabalho de vários treinadores de motocross no Brasil. Em sua opinião, o maior treinador de motocross de todos os tempos e que segue nas atividades é Dino Training, que é fenomenal no que faz.

Com sua voz marcante e emocionante, Christian Mascary continuará a narrar as emoções do motocross pelo Brasil e a levar a paixão pelo esporte a cada canto do país.

Para acompanhar o locutor, siga @christianmascary no Instagram.

Se você é amante de esportes radicais, nos siga nas redes sociais @adrenalina.br e compartilhe sua história! Tmj