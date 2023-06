Jovem surfista paraense busca destaque no cenário nacional e internacional

Gustavo Roberto Coimbra de Paula, de apenas 15 anos, é uma das grandes promessas do surf paraense. Nascido em Salinópolis, local da praia do Atalaia, o jovem surfista teve seu primeiro contato com o esporte aos três anos de idade, com as primeiras aulas dadas pelo seu pai, Sérgio Roberto, já falecido e que também amava o esporte. Desde então, a paixão pelo surf só aumentou e se tornou um legado de família. “Minha família paterna respira surf”, disse o surfista.

Atualmente, Gustavo mora com seu irmão, Jean Félix, que também pratica o esporte, e seus treinos começam logo pela manhã, quando ele acorda e vai para o mar, e, à tarde, o jovem estuda. De volta para casa, Gustavo assiste vídeos de surf e busca se alimentar com qualidade para manter a alta performance no esporte.

Apesar de jovem, Gustavo já possui títulos importantes, como o de campeão paraense ASPAS Júnior em 2017 e campeão paraense Fepa Surf junior em 2018, além de outros lugares no pódio em competições locais e regionais. Seu objetivo é se destacar cada vez mais no surf, não só no estado e no país, mas também no cenário mundial. “Sigo acreditando no meu sonho de me destacar no meu estado, no país e porque não no mundial?”, disse.

No entanto, a vida de atleta não é fácil e Gustavo já enfrentou muitos desafios, como a perda do seu pai e as dificuldades financeiras para competir em outros estados e comprar equipamentos de qualidade. O jovem conta com o patrocínio da hlelotsurf, que lhe envia pranchas, e também com os feedbacks dos seus amigos e vídeos para melhorar sua performance.

Além de surfista talentoso, Gustavo também se considera um homem de fé e acredita que essa união entre família, esporte e fé é fundamental para alcançar seus objetivos. Para o jovem, a maior referência no esporte é o surfista Ítalo Ferreira, a quem ele admira e busca se inspirar, e seu pai.

Para o futuro, Gustavo tem grandes expectativas e sonha em ganhar campeonatos e se destacar cada vez mais no surf, mantendo sempre a união entre sua família e seu amor pelo esporte. Seu lema para 2023 é "Prosperidade e sucesso no Surf e na escola!", mostrando que a busca pelo sucesso é tanto no esporte quanto na vida acadêmica.

