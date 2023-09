João Afro fala sobre sua trajetória no esporte e ensinamentos que o levaram à alta performance

João Afro, piloto de rally cearense que atualmente reside no Maranhão, iniciou sua vida esportiva ainda na escola, jogando futsal e basquete. Aos 13/14 anos, ele começou a experimentar outras atividades físicas, como capoeira, triathlon e surf, até que aos 16 anos, após assistir a uma corrida de carros, decidiu que queria competir e, aos 18, já estava disputando provas de arrancada, onde foi Campeão Cearense e Norte Nordeste por três anos consecutivos (2002, 2003 e 2004). Em 2005, passou a competir em provas de rally, esporte que pratica até hoje.

Disciplina e determinação foram algumas das principais atitudes que levaram João Afro à alta performance. Segundo ele, essas qualidades são fundamentais para manter o foco e seguir nos objetivos, mesmo diante das dificuldades. "A alta performance exige muita entrega. A disciplina te ajuda a manter o foco para alcançar essas entregas", disse ao destacar a importância do respeito ao próximo, saber perder e ganhar, entre outros aprendizados que teve com a prática esportiva.

João Afro piloto de rally cearense Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Para João Afro, a disciplina é essencial no esporte, ajudando a manter o foco no cuidado com o corpo e no aprendizado de novas técnicas. Ele ressaltou ainda que, na sua opinião, nenhum desafio no esporte é impossível quando há determinação e disciplina. "O sentimento de que tudo o que você se propõe a fazer, você tem condições de realizar com excelência. Nenhum desafio no seu esporte é impossível", disse.

Em relação à preparação para as competições, João Afro revelou que, no automobilismo brasileiro, existem poucas escolas de pilotagem, mas que ele e sua equipe costumam realizar cursos de navegação e pilotagem para iniciantes do Rally de Regularidade antes de iniciar o campeonato regional no Maranhão. “Sempre antes de iniciar o campeonato regional no Maranhão, realizamos esses cursos”, afirmou.

A prática esportiva marcou a vida de João Afro de forma intensa, e o piloto destacou que o sentimento de fazer tudo com excelência é algo que o acompanha desde o início da sua trajetória esportiva.

Se você é amante de esportes radicais, nos siga nas redes sociais @adrenalina.br e compartilhe sua história! Tmj